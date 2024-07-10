РФ будет давить, как сейчас: сколько еще могут продолжаться интенсивные бои на фронте

Украине нужно найти эффективное противодействие оккупантам, которое основывается на использовании дальнобойных систем, артиллерии и изменении тактических подходов, рассказал директор Defense Express Сергей Згурец.

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Российская Федерация может достаточное количество личного состава и боеприпасов, чтобы проводить интенсивные боевые действия еще в течение двух-трех лет. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Российская Федерация имеет живую силу и боеприпасы, чтобы проводить интенсивные боевые действия, как сейчас, еще в течение 2-3 лет", — сказал Сергей Згурец.

По его словам, у противника хватает личного состава, мотивированного за деньги, и боеприпасов. Речь идет о проведении интенсивных боевых действий, как это происходит сегодня, когда линия фронта составляет 940 километров, есть десять участков, три из которых наиболее активны.

"Думаю, что Россия будет иметь возможность 2 года давить в таком формате", — отметил он.

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Згурец отметил, что Украине нужно найти эффективное противодействие россиянам, которое основывается на использовании дальнобойных систем, увеличении применения артиллерии и изменении тактических подходов, которые сейчас украинские бойцы используют для контрнаступательных действий, и порой являются уязвимыми для пехоты.

Он подчеркнул, что нужно настраиваться на долговременную войну на истощение.

Напомним, 10 июля в СМИ рассказали, что во время саммита НАТО в Вашингтоне неназванный чиновник спрогнозировал, что РФ может выдержать в режиме военной экономики еще 3-4 года. По его словам, война в Украине — это не конфликт, который может вскоре закончиться.

9 июля в СМИ отметила, что РФ не сможет захватить значительные украинские территории в ближайшие месяцы. Продвижение оккупантов замедляется из-за укрепленных позиций ВСУ.