Владимир Путин заявляет, что не собирается выводить свои войска с территории Украины для проведения переговоров. Означает ли это, что война будет продолжаться до бесконечности или же выход из тупика таки существует, выяснял Фокус.

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Во время недавней поездки во Вьетнам Путин на встрече с журналистами заявил, что "если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не произойдет". При этом он добавил, что Россия якобы готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска. Это отвергают на Банковой, настаивая, что отправной точкой в контакте с РФ должно быть наработанное на следующем Саммите мира совместное решение его участников.

Вести диалог с Путиным — уже не вариант

"Почему путинские заявления выгодны Украине? Потому что все те миротворцы, которые рисуют свои планы, в которых упоминают необходимость соблюдения устава ООН, суверенитета и неприкосновенности территорий, должны сейчас увидеть и осознать, что Путин на самом деле не хочет говорить на эту тему и вести с ним диалог в рамках международного права — уже не вариант. Поэтому, сейчас остается только то, что озвучивалось во время Глобального саммита мира президентом Зеленским — это принуждение. А когда кого-то к чему-то принуждают, тогда не считаются с его мнением", — отмечает политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом.

Политолог также выражает надежду, что Запад поймет ситуацию и будет прибегать к жестким мерам, которые будут касаться, прежде всего, военной поддержки Украины, "поскольку Россия, которая не получила поражения на поле боя, не пойдет ни на какие диалоги или переговоры".

Отправной точкой в контакте с РФ должно быть наработанное на следующем Саммите мира совместное решение его участников Фото: president.gov.ua

"Поэтому нам нужно оружие — много и вовремя. Кроме того, Запад также должен запустить в ход экономическое "ядерное оружие" — то есть прибегать к таким санкциям, которые будут давать быстрый результат здесь и сейчас. Это важно, чтобы Россия дошла до того варианта, к которому в свое время дошел Советский Союз — он тоже воевал и был очень агрессивным, но в один прекрасный момент он больше не смог этого делать и вообще разрушился", — заключает Олег Лесной.

Готовность к миру: что предлагает Украина и кто должен давить на РФ

В свою очередь, политолог Игорь Петренко в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Несмотря на все заявления Путина, ключевая задача Украины сегодня заключается в том, чтобы привлечь к переговорному процессу страны Глобального Юга. И мы готовы, чтобы на втором Саммите мира, который уже готовится, присутствовала Российская Федерация в том или ином виде. То есть, переговоры можно вести не напрямую, а с участием определенного посредника. Здесь можно провести аналогию с зерновой инициативой, когда мы договаривались с ООН и Турцией и с ними же параллельно говорила Россия".

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Главное для Киева сейчас, убежден Петренко, — это показать свою готовность к миру и, соответственно, переговорному процессу.

"Нам также важно наглядно демонстрировать миру, что РФ является неадекватной и на самом деле не хочет идти ни на какой мир. И это заявление со стороны Путина о его войсках, на чем мы, кстати, можем сыграть, идет вопреки даже тому подходу, который исповедует Китай. В частности, в плане КНР значится пункт о территориальной целостности, суверенитете и уважении к уставу ООН. Мы тоже к этому апеллируем, а это значит, что, очевидно, не может быть перекройки границ только из-за соответствующих прихотей РФ", — отмечает Игорь Петренко.

Запад должен четко понять одну простую вещь: путь к переговорам с Путиным лежит через поражение Путина Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос Фокуса о том, почему именно сейчас Путин озвучил безапелляционное заявление о невозможности вывода своих войск с украинской территории, эксперт констатировал следующее: "Очевидно, подписав договор с Северной Кореей и проводя переговоры с Вьетнамом, Путин считает, что держит сейчас инициативу, поэтому говорит как бы с позиции силы, заявляя, что предложения Украины неприемлемы. Но дело в том, что никаких конкретных предложений мы еще не озвучивали — сейчас идет речь лишь об определенной философии, в основе которой должен лежать справедливый мир. Именно к справедливому миру мы сегодня апеллируем и, соответственно, собираем единомышленников, которые потом будут готовы осуществлять практические действия в плане давления на Россию".

Между тем, свежие заявления Путина, убежден политолог, не означают, что переговоров не может быть в принципе: "Контакты Украины и РФ могут быть в разных форматах, но вопрос заключается в том, что сейчас ни одна из сторон не готова идти на уступки. Впрочем, ситуация, в зависимости от картины на поле боя, может измениться".

Исторические параллели: как Путин манипулировал западными странами

"То, что Путин ни при каких условиях не согласится на вывод своих войск с территории Украины, нам было понятно сразу, потому что украинцы имеют давнюю историю взаимоотношений с россиянами. Это, кстати, раньше было понятно и таким государствам, как Эстония, Латвия и Литва, поскольку они тоже имели соответствующий опыт переговоров", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Петр Олещук.

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Он также проводит определенную историческую параллель: "Достаточно малоизвестный у нас факт заключается в том, что аннексия СССР трех стран Балтии происходила не просто так, что они зашли военным образом. Нет, на самом деле Советский Союз сначала выдвинул ультиматум, причем с достаточно умеренными требованиями вроде Договора о дружбе и сотрудничестве, военных баз, размещения войск и тому подобное. То есть, вроде бы никто суверенитет под сомнение не ставил. Но потом, когда они уже завели войска, был выдвинут совсем другой ультиматум — о смене правительств, назначении нужных людей во власть, которые и проголосовали за присоединение к СССР. Такая вот постепенная была аннексия, поэтому в Таллинне, Риге и Вильнюсе прекрасно знают, чего стоят любые договоренности и даже подписанные документы с россиянами".

Путин в течение последней недели "активно открывает карты" Фото: Getty Images

Эксперт заметил: Путин в течение последней недели "активно открывает карты". "Долгое время Путин занимался манипуляциями вокруг переговорной темы, заявляя, что Кремль, мол, к ним — переговорам — готов. И таким образом он фактически манипулировал западными государствами, что вроде бы еще остается в повестке дня переговорная опция. А в последнее время, по целому ряду причин, он решил от этой тактики отказаться, чем фактически раскрыл карты, что на самом деле ни с кем он договариваться не хочет, зато хочет воевать и дальше".

Заметив, что Путин сейчас объявляет максимально агрессивную программу действий, политолог констатировал, что, очевидно, единственным выходом из ситуации является военное поражение Путина .

"И речь идет не обязательно о полном разгроме, а о нанесении соответствующего военного поражения. Пока что Путин считает, что может победить военным образом, поэтому придерживается такой риторики, считая ненужными и никчемными всякие "дипломатические танцы с бубном" . Если ситуация на поле боя изменится, синхронно изменится также, и радикально, поведение и риторика Путина. Пока же Запад должен четко понять одну простую вещь: путь к переговорам с Путиным лежит через поражение Путина", — резюмирует Петр Олещук.

Между тем Путин, которого цитирует Кремль, заявляет, что "для России поражение во время военной операции в Украине будет означать прекращение ее государственности". Также глава государства-агрессора считает "большой ошибкой" стремление некоторых западных политиков достичь стратегического поражения РФ на поле боя. Очевидно, таким образом Путин отреагировал, в частности, и на слова президента Эстонии Алара Кариса, который в недавнем интервью Yle заявил, что начать мирные переговоры можно будет только после поражения России . Эстонский лидер также добавил, что союзники Украины "сделают все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени".