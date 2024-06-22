Володимир Путін заявляє, що не збирається виводити свої війська з території України задля проведення перемовин. Чи означає це, що війна триватиме до нескінченності або ж вихід з глухого кута таки існує, з’ясовував Фокус.

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Під час нещодавньої поїздки до В’єтнаму Путін на зустрічі з журналістами заявив, що "якщо Київ пов’язує ведення переговорів з Москвою з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться". При цьому він додав, що Росія нібито готова продовжувати діалог з Україною на базі Стамбула та Мінська. Це відкидають на Банковій, наполягаючи, що відправною точкою у контакті з РФ має бути напрацьоване на наступному Саміті миру спільне рішення його учасників.

Вести діалог з Путіним – вже не варіант

"Чому путінські заяви вигідні Україні? Тому що усі ті миротворці, які малюють свої плани, в яких згадують необхідність дотримання статуту ООН, суверенітету і недоторканності територій, мають зараз побачити і усвідомити, що Путін насправді не хоче говорити на цю тему і вести з ним діалог в рамках міжнародного права – вже не варіант. Тому, зараз залишається лише те, що озвучувалося під час Глобального саміту миру президентом Зеленським – це примус. А коли когось до чогось примушують, тоді не зважають на його думку", — наголошує політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом.

Політолог також висловлює сподівання, що Захід зрозуміє ситуацію і буде вдаватися до жорстких заходів, які стосуватимуться, передусім, військової підтримки України, "оскільки Росія, яка не отримала поразки на полі бою, не піде на жодні діалоги чи перемовини".

Відправною точкою у контакті з РФ має бути напрацьоване на наступному Саміті миру спільне рішення його учасників Фото: president.gov.ua

"Тому нам потрібна зброя – багато і вчасно. Крім того, Захід також має запустити в хід економічну "ядерну зброю" — тобто вдаватися до таких санкцій, які даватимуть швидкий результат тут і зараз. Це важливо, щоб Росія дійшла до того варіанту, до якого свого часу дійшов Радянський Союз – він теж воював і був дуже агресивним, але в один прекрасний момент він більше не зміг цього робити і взагалі зруйнувався", — підсумовує Олег Лісний.

Готовність до миру: що пропонує Україна і хто має тиснути на РФ

Своєю чергою, політолог Ігор Петренко у розмові з Фокусом зазначає наступне: "Попри усі заяви Путіна, ключове завдання України сьогодні полягає в тому, щоб залучити до переговорного процесу країни Глобального Півдня. І ми готові, щоб на другому Саміті миру, який вже готується, була присутня Російська Федерація в тому чи іншому вигляді. Тобто, перемовини можна вести не напряму, а за участі певного посередника. Тут можна провести аналогію з зерновою ініціативою, коли ми домовлялися з ООН та Туреччиною і з ними ж паралельно говорила Росія".

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Головне для Києва наразі, переконаний Петренко, – це показати свою готовність до миру та, відповідно, переговорного процесу.

"Нам також важливо наочно демонструвати світу, що РФ є неадекватною і насправді не хоче йти ні на який мир. І ця заява з боку Путіна про його війська, на чому ми, до речі, можемо зіграти, йде всупереч навіть тому підходу, який сповідує Китай. Зокрема, у плані КНР значиться пункт про територіальну цілісність, суверенітет і повагу до статуту ООН. Ми теж до цього апелюємо, а це означає, що, вочевидь, не може бути перекроювання кордонів лише через відповідні забаганки РФ", — зазначає Ігор Петренко.

Захід має чітко зрозуміти одну просту річ: шлях до переговорів з Путіним лежить через поразку Путіна Фото: Getty Images

Відповідаючи на запитання Фокусу про те, чому саме зараз Путін озвучив безапеляційну заяву щодо неможливості виведення своїх військ з української території, експерт констатував наступне: "Вочевидь, підписавши договір з Північною Кореєю та проводячи перемовини з В’єтнамом, Путін вважає, що тримає зараз ініціативу, тому говорить начебто з позиції сили, заявляючи, що пропозиції України є неприйнятними. Але річ у тому, що ніяких конкретних пропозицій ми ще не озвучували – зараз йде мова лише про певну філософію, в основі якої має лежати справедливий мир. Саме до справедливого миру ми сьогодні апелюємо і, відповідно, збираємо однодумців, які потім будуть готові здійснювати практичні дії в плані тиску на Росію".

Між тим, свіжі заяви Путіна, переконаний політолог, не означають, що перемовин не може бути в принципі: "Контакти України та РФ можуть бути в різних форматах, але питання полягає в тому, що зараз жодна із сторін не готова йти на поступки. Втім, ситуація, залежно від картини на полі бою, може змінитися".

Історичні паралелі: як Путін маніпулював західними країнами

"Те, що Путін за жодних умов не погодиться на виведення своїх військ з території України, нам було зрозуміло одразу, бо українці мають давню історію взаємин з росіянами. Це, до речі, раніше було зрозуміло й таким державам, як Естонія, Латвія і Литва, оскільки вони теж мали відповідний досвід переговорів", — зазначає у розмові з Фокусом політолог Петро Олещук.

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Він також проводить певну історичну паралель: "Досить маловідомий у нас факт полягає в тому, що анексія СРСР трьох країн Балтії відбувалася не просто так, що вони зайшли військовим чином. Ні, насправді Радянський Союз спочатку висунув ультиматум, причому з достатньо поміркованими вимогами як-то Договір про дружбу і співробітництво, військові бази, розміщення військ, тощо. Тобто, начебто ніхто суверенітет під сумнів не ставив. Але потім, коли вони вже завели війська, було висунуто геть інший ультиматум – про зміну урядів, призначення потрібних людей у владу, які й проголосували за приєднання до СРСР. Така ось поступова була анексія, тому в Таллінні, Ризі та Вільнюсі прекрасно знають, чого вартують будь-які домовленості і навіть підписані документи з росіянами".

Путін протягом останнього тижня "активно відкриває карти" Фото: Getty Images

Експерт зауважив: Путін протягом останнього тижня "активно відкриває карти". "Тривалий час Путін займався маніпуляціями навколо переговорної теми, заявляючи, що Кремль, мовляв, до них – переговорів – готовий. І таким чином він фактично маніпулював західними державами, що начебто ще залишається в порядку денному переговорна опція. А останнім часом, через цілу низку причин, він вирішив від цієї тактики відмовитися, чим фактично розкрив карти, що насправді ні з ким він домовлятися не хоче, натомість хоче воювати й надалі".

Зауваживши, що Путін наразі оголошує максимально агресивну програму дій, політолог констатував, що, вочевидь, єдиним виходом з ситуації є військова поразка Путіна.

"І йдеться не обов’язково про повний розгром, а про нанесення відповідної військової поразки. Поки що Путін вважає, що може перемогти військовим чином, тому дотримується такої риторики, вважаючи непотрібними і нікчемними усілякі "дипломатичні танці з бубном". Якщо ситуація на полі бою зміниться, синхронно зміниться також, і радикально, поведінка та риторика Путіна. Наразі ж Захід має чітко зрозуміти одну просту річ: шлях до переговорів з Путіним лежить через поразку Путіна", — резюмує Петро Олещук.

Тим часом Путін, якого цитує Кремль, заявляє, що "для Росії поразка під час військової операції в Україні означатиме припинення її державності". Також очільник держави-агресора вважає "великою помилкою" прагнення деяких західних політиків досягти стратегічної поразки РФ на полі бою. Вочевидь, таким чином Путін відреагував, зокрема, й на слова президента Естонії Алара Каріса, який у нещодавньому інтерв’ю Yle заявив, що розпочати мирні переговори можна буде лише після поразки Росії. Естонський лідер також додав, що союзники України "зроблять усе можливе, щоб поставити Росію та Путіна на коліна".