Обстріл України 8 липня: у РФ показали відео з польотом ракети над Каспійським морем

На кадрах видно, як ракета летить над водою на малій висоті. У районі Каспійського моря розташовані пускові рубежі ЗС РФ.

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У мережі показали відео, на якому місцеві жителі зафіксували політ російської ракети над Каспійським морем 8 липня. Цього дня стався удар по лікарні "Охматдит". Ролик опублікував у себе в Telegram український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Проліт крилатих ракет у бік України над Каспійським морем на наднизькій висоті", — підписав він ролик.

Російська ракета над Каспійським морем

Зазначимо, що моніторингові канали неодноразово повідомляли про те, що поруч із Каспійським морем розташовані пускові рубежі для російських ракет.

Росія атакувала лікарню "Охматдит" ракетою Х-101: що відомо

Раніше розслідувачі Bellingcat повідомили, що Росія атакувала "Охматдит" крилатою ракетою Х-101. Експерти проаналізували відео падіння ракети, створили 3D-модель ракети Х-101 і звернулися до експертів із ракетобудування. Російська ракета має характерні особливості, які чітко видно на відео.

Також журналісти FT заявили, що в російській ракеті Х-101 виявили західні компоненти. За їхніми словами, ще в січні 2024 року аналіз уламків ракети Х-101 показав наявність понад 50 західних компонентів. Здебільшого американського виробництва, в основному вони призначалися для цивільного ринку.

Пізніше вийшов матеріал, у якому йшлося, що Росія майже у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101. Так, 2021 року Росія виготовила лише 56 ракет Х-101, торік — 420. Одна з таких крилатих ракет, які Кремль випускає зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, потрапила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня.