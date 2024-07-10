Обстріл України 8 липня: у РФ показали відео з польотом ракети над Каспійським морем
На кадрах видно, як ракета летить над водою на малій висоті. У районі Каспійського моря розташовані пускові рубежі ЗС РФ.
У мережі показали відео, на якому місцеві жителі зафіксували політ російської ракети над Каспійським морем 8 липня. Цього дня стався удар по лікарні "Охматдит". Ролик опублікував у себе в Telegram український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
"Проліт крилатих ракет у бік України над Каспійським морем на наднизькій висоті", — підписав він ролик.
Зазначимо, що моніторингові канали неодноразово повідомляли про те, що поруч із Каспійським морем розташовані пускові рубежі для російських ракет.
Росія атакувала лікарню "Охматдит" ракетою Х-101: що відомо
Раніше розслідувачі Bellingcat повідомили, що Росія атакувала "Охматдит" крилатою ракетою Х-101. Експерти проаналізували відео падіння ракети, створили 3D-модель ракети Х-101 і звернулися до експертів із ракетобудування. Російська ракета має характерні особливості, які чітко видно на відео.
Також журналісти FT заявили, що в російській ракеті Х-101 виявили західні компоненти. За їхніми словами, ще в січні 2024 року аналіз уламків ракети Х-101 показав наявність понад 50 західних компонентів. Здебільшого американського виробництва, в основному вони призначалися для цивільного ринку.
Пізніше вийшов матеріал, у якому йшлося, що Росія майже у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101. Так, 2021 року Росія виготовила лише 56 ракет Х-101, торік — 420. Одна з таких крилатих ракет, які Кремль випускає зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, потрапила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня.