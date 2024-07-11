Вибухало і диміло: у Підмосков'ї сталась пожежа на підприємстві, що відомо (відео)

Протягом короткого проміжку часу пожежа у Підмосков'ї зросла у півтора раза, розповіли росЗМІ. На гасіння вогню залучають вертольоти та очікують вибухів газових балонів.

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Зранку 11 липня жителі міста Хімки у Підмосков'ї помітили стовп диму посеред міста. Пожежа розгорілась, на місці займання чули вибухи. Щоб здолати масштабне займання, регіональне відділення Міністерства надзвичайних ситуацій РФ залучило сім одиниць пожежної техніки. Про надзвичайну подію на околиці російської столиці розповіло агентство "РИА-Новости" в Telegram-каналі.

Журналісти отримали інформацію від представника МНС РФ, який повідомив, що загорівся цех з виробництва керамічної плитки у Хімках. Площа займання — близько 2 тис. кв. м. Втім згодом дані оновили — палає на 5 тис. кв. м. Внаслідок пожежі обвалився дах, зауважили рятувальники. Площа даху, який обвалився — 80 кв. м, ідеться у дописі.

Тим часом місцеві жителі опублікували відео з місця подій. На відео можна побачити два стовпи чорного диму неподалік від висоток. У приміщенні керамічного цеху є 30 газових балонів, запевняють джерела Telegram-каналу Shot. Коли запалав вогонь, чули кілька вибухів. Щоб загасити пожежу, трудяться 26 пожежників та готуються застосувати вертоліт.

Мер Москви Сергій Собянін та управління МНС Москви поки що не коментували подій у Хімках. Немає інформації про причини займання.

Зазначимо, Хімки — місто, яке входить до Московської агломерації і розташоване біля північних околиць російської столиці. Відстань від населеного пункту до українського кордону — близько 400 км. За 8 км — аеропорт ім. Шереметьєво, в Telegram-каналі якого 11 липня не повідомляли про призупинення польотів через можливу загрозу атаки БПЛА.

Інцидент у Москві - відстань від Хімок до України Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус повідомляв про інцидент, який стався у Підмосков'ї в ніч на 11 липня. Російська влада повідомила про збиття безпілотника у небі над селищем Міхнєво за 70 км від Кремля. Місцеві жителі чули два "хлопки", при цьому Собянін запевняв, що БПЛА був один. Міноборони РФ підтвердило повітряну атаку і заявило про знешкодження п'яти БПЛА над чотирма областями Росії.

Нагадуємо, 10 липня російська влада заявила, що Україна начебто намагається підірвати останній авіаносець ЗС РФ, який базується біля північних берегів Росії. Тим часом військовий експерт Ставрос Атламазоглу проаналізував, якими можуть бути наслідки застосування далекобійної західної зброї по військових об'єктах ЗС РФ на російській території.