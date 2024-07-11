Нідерланди виділили 20 млн євро на FPV-дрони для ЗСУ

Мета Нідерландів полягає в тому, щоб завдяки коаліції дронів Сили оборони отримали 1 млн безпілотників, як заявляв раніше президент Володимир Зеленський.

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Міністерство оборони Нідерландів профінансувало для України постачання FPV-дронів на 20 млн євро. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Нідерланди виділять 20 млн євро в спільний фонд коаліції безпілотників для постачання FPV-дронів. Одна з цілей фінансування — виконати завдання президента України Володимира Зеленського щодо постачання в Сили оборони 1 млн дронів у 2024 році. Зазначається, що для зменшення дефіциту БПЛА в Україні разом з Латвією створили коаліцію дронів. Згодом до неї приєдналися Нідерланди.

Наразі для постачання FPV-дронів Україні залучено понад 265 компаній, в тому числі 9 нідерландських.

Україні швидко потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони виявилися дуже успішними на полі бою. Ми забезпечимо це разом з 11 іншими країнами, ми підтвердили сьогодні під час саміту НАТО", — сказав міністр оборони Рубен Брекельманс.

Зазначається, що у Нідерланди вивчають отриманий Україною досвід про БПЛА на практиці як у застосуванні, так і у методах протидії. У довгостроковій перспективі Нідерланди хочуть розширити коаліцію дронів, щоб включити інші ініціативи, повʼязані з бепзілотниками. Також у Латвії створюється тестово-навчальний центр дронів.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що Білорусь вперше замовила партію FPV-дронів, але з цінами в рази завищеними.

Також в Україні розробили РЕБ, який має глушити FPV-дрони.