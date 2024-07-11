Нидерланды выделили 20 млн евро на FPV-дроны для ВСУ

Цель Нидерландов заключается в том, чтобы благодаря коалиции дронов Силы обороны получили 1 млн беспилотников, как заявлял ранее президент Владимир Зеленский.

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Министерство обороны Нидерландов профинансировало для Украины поставки FPV-дронов на 20 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Нидерланды выделят 20 млн евро в совместный фонд коалиции беспилотников для поставки FPV-дронов. Одна из целей финансирования — выполнить задание президента Украины Владимира Зеленского по поставке в Силы обороны 1 млн дронов в 2024 году. Отмечается, что для уменьшения дефицита БПЛА в Украине вместе с Латвией создали коалицию дронов. Впоследствии к ней присоединились Нидерланды.

Сейчас для поставки FPV-дронов Украине привлечено более 265 компаний, в том числе 9 нидерландских.

Украине быстро нужно большое количество ударных беспилотников. Они оказались очень успешными на поле боя. Мы обеспечим это вместе с 11 другими странами, мы подтвердили сегодня во время саммита НАТО", — сказал министр обороны Рубен Брекельманс.

Отмечается, что в Нидерландах изучают полученный Украиной опыт о БПЛА на практике как в применении, так и в методах противодействия. В долгосрочной перспективе Нидерланды хотят расширить коалицию дронов, чтобы включить другие инициативы, связанные с бепзилотниками. Также в Латвии создается тестово-обучающий центр дронов.

Напомним, 9 июля стало известно, что Беларусь впервые заказала партию FPV-дронов, но с ценами в разы завышенными.

Также в Украине разработали РЭБ, который должен глушить FPV-дроны.