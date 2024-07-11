ЗС РФ атакували рятувальників у Херсонській області: у ДСНС поділилися деталями (фото)

За інформацією представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежники прибули для того, щоб ліквідувати вогонь від минулого обстрілу противника, але він вирішив атакувати знову.

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У Херсонській області російські окупанти двічі за певний час атакували одне й те саме місце. У результаті вибухівка була скинута на рятувальників, які прибули боротися з пожежею. Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

ЗС РФ не припиняють атакувати мирні міста України і використовують для цього різні тактики. Противник двічі атакує одне й те саме місце за короткий час, унаслідок чого кількість жертв значно збільшується.

ЗС РФ скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області Фото: ДСНС ЗС РФ скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області Фото: ДСНС

Цього разу вранці окупаційні війська скинули вибухівку на рятувальників, які прибули на місце інциденту боротися з наслідками попереднього обстрілу.

"На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль пожежників. Рятувальники встигли зайти в безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав", — ідеться в повідомленні ДСНС.

На опублікованих кадрах можна помітити, що пожежна машина, яку використовують рятувальники, постраждала від російської атаки.

ЗС РФ скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області Фото: ДСНС ЗС РФ скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області Фото: ДСНС ЗС РФ скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області Фото: ДСНС

Загалом, продовжують у ДСНС, за добу рятувальникам регіону вдалося ліквідувати 31 пожежу, яка виникла внаслідок обстрілів ЗС РФ. Горіли житлові будинки, господарські будівлі, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що ЗС РФ атакували пожежну частину в Запорізькій області. Рятувальники в момент російського удару перебували в укритті й не постраждали, заявили в ДСНС. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.