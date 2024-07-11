ВС РФ атаковали спасателей в Херсонской области: в ГСЧС поделились деталями (фото)

По информации представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные прибыли для того, чтобы ликвидировать огонь от прошлого обстрела противника, но он решил атаковать снова.

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В Херсонской области российские оккупанты дважды за определенное время атаковали одно и то же место. В результате взрывчатка была сброшена на спасателей, которые прибыли бороться с пожаром. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ВС РФ не прекращают атаковать мирные города Украины и используют для этого различные тактики. Противник дважды атакует одно и то же место за короткое время, в результате чего количество жертв значительно увеличивается.

ВС РФ сбросили взрывчатку на спасателей в Херсонской области Фото: ГСЧС ВС РФ сбросили взрывчатку на спасателей в Херсонской области Фото: ГСЧС

В этот раз утром оккупационные войска сбросили взрывчатку на спасателей, которые прибыли на место инцидента бороться с последствиями предыдущего обстрела.

"На территории Белозерской территориальной громады из-за вражеского обстрела возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожарных. Спасатели успели зайти в безопасное место. Из личного состава никто не пострадал", — говорится в сообщении ГСЧС.

На опубликованных кадрах можно заметить, что пожарная машина, которую используют спасатели, пострадала от российской атаки.

ВС РФ сбросили взрывчатку на спасателей в Херсонской области Фото: ГСЧС ВС РФ сбросили взрывчатку на спасателей в Херсонской области Фото: ГСЧС ВС РФ сбросили взрывчатку на спасателей в Херсонской области Фото: ГСЧС

В целом, продолжают в ГСЧС, за сутки спасателям региона удалось ликвидировать 31 пожар, который возник в результате обстрелов ВС РФ. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые здания, автомобили и складские помещения.

Напомним, 10 июля сообщалось, что ВС РФ атаковали пожарную часть в Запорожской области. Спасатели в момент российского удара находились в укрытии и не пострадали, заявили в ГСЧС. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль.