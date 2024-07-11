Україна не може дістати та збивати російські дрони: Ігнат пояснив чому та що з цим робити

Українські мобільні вогневі групи зараз не в змозі діставати до дронів ворога, каже колишній представник Повітряних сил. Окупанти зробили свої безпілотники більш стійкими до РЕБ, тому це може призвести до наслідків.

Related video

Російські дрони стали більш стійкими до РЕБ (радіоелектронної боротьби). Безпілотник просто вимикає систему навігації, через що українські фахівці не можуть її подавити. Про це розповів ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "Телеграфу".

Він пояснив, що окупанти вимикають навігацію в дронах. У результаті виходить, що дрон летить, наприклад, у Київ, доки систему навігації подавити неможливо. Коли система вмикається — передається інформація онлайн. Згодом доки українські захисники намагаються знищити дрон росіян, він уже передає данні, після чого прилітають ворожі ракети. За словами Юрія Ігната, такий тактичний прийом росіяни використовують вже протягом приблизно місяця.

Колишній речник Повітряних Сил ЗСУ також розповів, що потрібно для вирішення ситуації. За його словами, Україні необхідні зенітні ракетні комплекси. Проте питання ще й в тому, що Києву потрібні й самі ракети. Адже якщо витратити всі ракети, то не буде можливості стримувати авіацію.

"Далекобійні ракети ППО, яких у нас дуже мало, нам потрібні саме для цієї мети, в першу чергу. В крайньому разі дається команда на знищення безпілотників", — зауважив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому росіянам вдалося прорвати ППО Києва 8 липня під час масованого обстрілу, коли окупанти поцілили в дитячу лікарню "Охматдит". За словами експерта, загарбники завдавали удар по столиці різними типами ракет і доволі синхронізовано, а Києву не вистачило засобів ППО. На думку аналітика, Україні не вистачає ППО, а Захід не квапиться вирішувати це питання, доки РФ цим користується.

Водночас 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що Київ отримав ще один ракетний комплекс Patriot. За його словами, це посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників і ракет російських окупантів.