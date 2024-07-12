Знищено склади зброї ЗС РФ та їхні запаси: партизани провели диверсію біля Олешок, — АТЕШ

Агент партизанського руху підпалив суху траву на захопленій частині Херсонської області, і масштабний вогонь почав поширюватися на позиції противника. Близько 20 осіб особового складу росіян дістали опіки високого ступеня тяжкості, кажуть представники спротиву.

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На території тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області росіяни зазнали серйозних втрат. Противник залишився без складу зброї, а також десятків боєздатних солдатів. Про це повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ" 12 липня.

За даними спротиву, їхньому агенту вдалося підпалити суху траву в кількох місцях біля позицій одного з ворожих підрозділів, які дислокуються в районі захопленого міста Олешки на півдні України. Це спровокувало масштабну пожежу.

"Унаслідок пожежі було знищено три бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу. Також було знищено склади зброї та продуктів харчування, включно з їхніми запасами", — йдеться в повідомленні.

Партизани знищили кілька об'єктів росіян в окупованих Олешках Фото: Telegram/Атеш

Окремо представники партизанського руху додали, що до двадцяти осіб особового складу противника дістали опіки високого ступеня тяжкості. Про ліквідованих росіян інформації не було на момент публікації матеріалу.

"Ми продовжуємо чинити опір по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам", — підсумували в АТЕШ.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що РФ продовжить зазнавати великих втрат у найближчі 2 місяці і з травня залишилися без рекордної кількості особового складу. За даними британських військових, збільшення втрат з кінця весни пов'язане з наступом окупантів у Харківській області. Через ефективну оборону ЗСУ і недостатню підготовку ЗС РФ тактичних успіхів у противника не передбачається.