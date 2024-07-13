ЗСУ вибили російські війська з Сотницького Козачка, — DeepState (карти)
Аналітики DeepState також повідомили, що ворог просунувся біля Воздвиженки, Юр'ївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій Донецької області.
Збройні сили України відбили в окупантів село Сотницький Козачок на півночі Харківської області та вибили звідти російські війська. Про це повідомили аналітики DeepState.
"Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка", — йдеться у повідомленні.
Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Сотницький Козачок наразі виділений голубим кольором, що означає, що цей населений пункт звільнено від окупантів.
Водночас аналітики повідомили, що ворог просунувся біля Юр'ївки Маріупольського району Донецької області, в Роздолівці та біля Воздвиженки Бахмутського району Донецької області та у Новоселівці Першій Покровського району Донецької області.
Генеральний штаб України поки не коментував цю інформацію.
Нагадаємо, 4 липня офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, як ЗС РФ зайшли в Сотницький Козачок на Харківщині.
5 липня речник ОТУ "Харків" Юрій Повх заявив, що бійці ЗСУ зачищають Сотницький Козачок від залишків особового складу росіян.