ЗСУ вибили російські війська з Сотницького Козачка, — DeepState (карти)

Аналітики DeepState також повідомили, що ворог просунувся біля Воздвиженки, Юр'ївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій Донецької області.

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Збройні сили України відбили в окупантів село Сотницький Козачок на півночі Харківської області та вибили звідти російські війська. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Сотницький Козачок наразі виділений голубим кольором, що означає, що цей населений пункт звільнено від окупантів.

Сотницький Козачок Фото: Скриншот

Водночас аналітики повідомили, що ворог просунувся біля Юр'ївки Маріупольського району Донецької області, в Роздолівці та біля Воздвиженки Бахмутського району Донецької області та у Новоселівці Першій Покровського району Донецької області.

Генеральний штаб України поки не коментував цю інформацію.

Нагадаємо, 4 липня офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, як ЗС РФ зайшли в Сотницький Козачок на Харківщині.

5 липня речник ОТУ "Харків" Юрій Повх заявив, що бійці ЗСУ зачищають Сотницький Козачок від залишків особового складу росіян.