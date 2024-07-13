"Були, але невдалі": у ГУР розкрили деталі спроб замаху на Путіна

За словами глави ГУР Кирила Буданова, Путін уже давно не є компромісною фігурою для свого оточення.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив про спроби усунення президента Росії Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю NV.

Журналісти поцікавилися у глави Головного управління розвідки України Кирила Буданова, чи відомо йому про будь-які спроби ліквідації Володимира Путіна.

"Вони були, але, як бачите, теж поки невдалі", — відповів Буданов.

Він підтвердив, що Путін давно перестав бути компромісною фігурою для свого оточення. Проте, за словами Буданова, його смерть можна порівняти зі смертю керівника СРСР Йосипа Сталіна 1953 року.

"Людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже почуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, тому що він гарант їхньої життєвої стабільності", — каже голова української розвідки.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по "Охматдиту" в Києві в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні 10 липня і розповів про моменти, в які хочеться вбити лідера РФ Володимира Путіна.

Крім того, політичний оглядач Петер Тіде 7 березня повідомляв, що усунення від влади президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, не призведе до встановлення демократії в країні.