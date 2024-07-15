ЗС РФ запустили ракету по Одесі: у місті пролунали вибухи, деталі

За даними Повітряних сил, ракетну небезпеку було оголошено посеред ночі, після чого практично одразу журналісти написали про гучні звуки в південному місті. Ближче до ранку в регіоні могла працювати ППО.

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У ніч на 15 липня російські окупанти атакували Одесу і в результаті в місті пролунав вибух. Про це повідомляє "Суспільне Одеса" у своєму Telegram-каналі.

Ще о 01:19 представники Повітряних сил ЗСУ написали, що в південних українських регіонах було оголошено ракетну небезпеку, а ще за кілька хвилин у командуванні попередили українців про швидкісну ціль, яка рухалася в напрямку Одеси.

Після цього в місті й пролунали вибухи, проте подробиць більше не прозвучало. Місцева влада на момент публікації матеріалу ніяк не коментувала інцидент. Начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер лише закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в безпечних місцях до відбою.

Ближче до ранку повітряна тривога в області пролунала знову й о 06:00 у Повітряних силах попередили громадян про те, що в регіоні можлива робота протиповітряної оборони щодо ворожого безпілотника.

О 06:23 загроза повторилася, але тепер причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Подробиць з боку влади на момент публікації матеріалу також не було з цього приводу.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що ЗС РФ атакували рятувальників у Херсонській області. За інформацією представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежники прибули для того, щоб ліквідувати вогонь від минулого обстрілу противника, але він вирішив атакувати знову.