ВС РФ запустили ракету по Одессе: в городе прозвучали взрывы, детали

По данным Воздушных сил, ракетная опасность была объявлена посреди ночи, после чего практически сразу журналисты написали о громких звуках в южном городе. Ближе к утру в регионе могла работать ПВО.

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В ночь на 15 июля российские оккупанты атаковали Одессу и в результате в городе прозвучал взрыв. Об этом сообщает "Суспільне Одеса" в своем Telegram-канале.

Еще в 01:19 представители Воздушных сил ВСУ написали, что в южных украинских регионах была объявлена ракетная опасность, а еще через несколько минут в командовании предупредили украинцев о скоростной цели, которая двигалась в направлении Одессы.

После этого в городе и прозвучали взрывы, однако подробностей больше не прозвучало. Местные власти на момент публикации материала никак не комментировали инцидент. Начальник областной военной администрации Олег Кипер лишь призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя.

Ближе к утру воздушная тревога в области прозвучала вновь и в 06:00 в Воздушных силах предупредили граждан о том, что в регионе возможна работа противовоздушная оборона по вражескому беспилотнику.

В 06:23 угроза повторилась, но теперь причиной стала угроза применения баллистического вооружения с юга.

Подробностей со стороны властей на момент публикации материала также не было по этому поводу.

Напомним, 11 июля сообщалось, что ВС РФ атаковали спасателей в Херсонской области. По информации представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные прибыли для того, чтобы ликвидировать огонь от прошлого обстрела противника, но он решил атаковать снова.