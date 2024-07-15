Замах на Трампа: чим були озброєні снайпери Секретної служби США, — експерти

Співробітники федеральної служби миттєво відреагували на загрозу, розгорнувши снайперську команду, яка була озброєна гвинтівкою Mk13 з оптичним прицілом Nightforce ATACR.

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Колишній президент США Дональд Трамп 13 липня ледь уникнув замаху на своє життя під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. У зв'язку з подією західні фахівці дають оцінки діям співробітників Секретної служби США, і зокрема, команді снайперів, які й нейтралізували стрільця. Детальніше про це пишуть оглядачі Army Recognition.

За останніми даними, стрілець був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою AR-15, відомою своєю високою скорострільністю і точністю ведення вогню. Оглядачі відзначили той факт, що зброю було модифіковано, що підвищило її вогневі можливості. Це підкреслює постійну проблему контролю таких модифікацій, незважаючи на зусилля регулювальних органів.

Характеристики AR-15

конструкція — легка самозарядна гвинтівка з повітряним охолодженням і газовідвідною автоматикою;

— легка самозарядна гвинтівка з повітряним охолодженням і газовідвідною автоматикою; калібр — патрони .223 Remington або 5.56 НАТО;

— патрони .223 Remington або 5.56 НАТО; особливості — модульна конструкція, що дозволяє легко налаштовувати гвинтівку за допомогою різних аксесуарів;

— модульна конструкція, що дозволяє легко налаштовувати гвинтівку за допомогою різних аксесуарів; дальність стрільби — 500-600 м, залежно від конфігурації та використовуваних боєприпасів.

"Адаптивність AR-15 у поєднанні з її високою скорострільністю в її військових варіантах також зробила її предметом суперечок у дискусіях про контроль над зброєю, особливо в контексті її використання в кількох гучних масових розстрілах", — підкреслили експерти.

Легка напівавтоматична гвинтівка AR-15

Снайперська зброя спецслужб

Секретна служба США, навчена швидкому реагуванню, негайно розгорнула снайперську команду для нейтралізації загрози. У цьому випадку снайпер використовував гвинтівку Mk13, оснащену оптичним прицілом Nightforce ATACR 7-35x56 і далекоміром RAPTAR.

Снайперська гвинтівка Mk13 — це високоточна зброя дальньої дії, яку використовують переважно збройні сили США. Вона заснована на гвинтівці з поздовжньо-ковзним затвором Remington 700, конструкція якої славиться своєю надійністю і точністю, і була спеціально модифікована для відповідності жорстким вимогам військових операцій.

калібр — .300 Winchester Magnum (Win Mag);

— .300 Winchester Magnum (Win Mag); особливості — важкий ствол, що вільно плаває, можливість установлення сучасних оптичних прицілів, сошок для стійкості і глушника для зниження шуму і дульного спалаху;

— важкий ствол, що вільно плаває, можливість установлення сучасних оптичних прицілів, сошок для стійкості і глушника для зниження шуму і дульного спалаху; дальність стрільби — близько 1 100 м, з можливістю точної стрільби на великих дистанціях.

Снайперська гвинтівка Мк13

Аналітики пишуть, що ця спроба вбивства не є ізольованою в контексті загроз, з якими стикається Дональд Трамп. Однак інцидент підкреслює проблеми, що зберігаються і змінюються, з якими стикаються органи безпеки під час захисту високопоставлених політичних діячів на тлі зростаючої політичної поляризації та екстремізму.

Нагадаємо, ФБР встановило особу стрільця, який відкрив вогонь під час мітингу в Пенсильванії. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку.