Верещук закликала не розвалювати армію критикою на адресу окремих командирів

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що скарги можуть бути, але прагнення позбутись поганих командирів не мають розвалювати армію.

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Ірина Верещук, віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, висловилась з приводу критики командирів підрозділів та інших воєначальників. На її думку, прагнення позбутись поганих командирів не мають розвалювати армію. Про це Верещук повідомила у дописі на Facebook.

"Останнім часом бачу повідомлення в ЗМІ, де окремі політики, активісти та навіть військові публічно скаржаться на воєначальників. Скаржаться, звинувачують їх і вимагають звільнити. Все це, можливо, небезпідставно. Є хороші командири, є погані. Але, прагнення позбутись поганих командирів не мають розвалювати армію", – зазначила Верещук.

Пост Ірини Верещук Фото: Скриншот

Посадовиця нагадала, що армія — це не громадська організація, а бойовий командир – це не соціальний працівник. Особливо під час війни на передовій.

"Тупість, безвідповідальність, легковажність, брехня тощо – все це треба вичавлювати. Але, не ціною підриву дисципліни та боєздатності підрозділів. Тому що, наче хороші наміри, можуть, зрештою, призвести до дуже сумних результатів", — написала Верещук і звернулась до політиків та "інших інфлюенсерів", що якщо їх "адвокаційна діяльність" заважатиме дисципліні та боєздатності армії, то це суперечитиме інтересам національної безпеки в умовах війни. І це на думку Верещук – недобре.

На цей допис відреагував український волонтер, громадський діяч і блогер Сергій Стерненко, зазначивши, що попри заклики не критикувати вище військове керівництво, сама Верещук все ж таки визнає наявність проблем у війську.

Пост Стерненка Фото: Скриншот

"Оскільки пані Верещук працює в уряді, закликаю її підняти на засіданні КМУ питання великої армійської реформи, щоб громадськості не довелося постійно про це нагадувати, "підриваючи дисципліну і боєздатність армії", – написав Стерненко.

Не виключено, що Верещук відреагувала на недавній допис Мар'яни Безуглої, яка Народна депутатка України від партії "Слуга народу" опублікувала новий розлогий пост на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook із критикою дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, нардепка написала, що її джерела підтверджують, що Сирський згоден підписати режим припинення вогню з Росією.