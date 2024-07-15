Верещук призвала не разваливать армию критикой в адрес отдельных командиров

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что жалобы могут быть, но стремление избавиться от плохих командиров не должны разваливать армию.

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Ирина Верещук, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, высказалась по поводу критики командиров подразделений и других военачальников. По ее мнению, стремление избавиться от плохих командиров не должны разваливать армию. Об этом Верещук сообщила в заметке на Facebook.

"В последнее время вижу сообщения в СМИ, где отдельные политики, активисты и даже военные публично жалуются на военачальников. Жалуются, обвиняют их и требуют уволить. Все это, возможно, небезосновательно. Есть хорошие командиры, есть плохие. Но, стремление избавиться от плохих командиров не должны разваливать армию", — отметила Верещук.

Пост Ирины Верещук Фото: Скриншот

Чиновница напомнила, что армия — это не общественная организация, а боевой командир — это не социальный работник. Особенно во время войны на передовой.

"Тупость, безответственность, легкомыслие, ложь и т.д. — все это надо выжимать. Но, не ценой подрыва дисциплины и боеспособности подразделений. Потому что, как будто хорошие намерения, могут, в конце концов, привести к очень печальным результатам", — написала Верещук и обратилась к политикам и "другим инфлюенсерам", что если их "адвокационная деятельность" будет мешать дисциплине и боеспособности армии, то это будет противоречить интересам национальной безопасности в условиях войны. И это по мнению Верещук — нехорошо.

На это сообщение отреагировал украинский волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко, отметив, что несмотря на призывы не критиковать высшее военное руководство, сама Верещук все же признает наличие проблем в армии.

Пост Стерненко Фото: Скриншот

"Поскольку госпожа Верещук работает в правительстве, призываю ее поднять на заседании КМУ вопрос большой армейской реформы, чтобы общественности не пришлось постоянно об этом напоминать, "подрывая дисциплину и боеспособность армии", — написал Стерненко.

Не исключено, что Верещук отреагировала на недавнее сообщение Марьяны Безуглой, которая Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" опубликовала новый пространный пост на своей странице в социальной сети Facebook с критикой действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, нардеп написала, что ее источники подтверждают, что Сырский согласен подписать режим прекращения огня с Россией.