Верещук призвала не разваливать армию критикой в адрес отдельных командиров
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что жалобы могут быть, но стремление избавиться от плохих командиров не должны разваливать армию.
Ирина Верещук, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, высказалась по поводу критики командиров подразделений и других военачальников. По ее мнению, стремление избавиться от плохих командиров не должны разваливать армию. Об этом Верещук сообщила в заметке на Facebook.
"В последнее время вижу сообщения в СМИ, где отдельные политики, активисты и даже военные публично жалуются на военачальников. Жалуются, обвиняют их и требуют уволить. Все это, возможно, небезосновательно. Есть хорошие командиры, есть плохие. Но, стремление избавиться от плохих командиров не должны разваливать армию", — отметила Верещук.
Чиновница напомнила, что армия — это не общественная организация, а боевой командир — это не социальный работник. Особенно во время войны на передовой.
"Тупость, безответственность, легкомыслие, ложь и т.д. — все это надо выжимать. Но, не ценой подрыва дисциплины и боеспособности подразделений. Потому что, как будто хорошие намерения, могут, в конце концов, привести к очень печальным результатам", — написала Верещук и обратилась к политикам и "другим инфлюенсерам", что если их "адвокационная деятельность" будет мешать дисциплине и боеспособности армии, то это будет противоречить интересам национальной безопасности в условиях войны. И это по мнению Верещук — нехорошо.
На это сообщение отреагировал украинский волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко, отметив, что несмотря на призывы не критиковать высшее военное руководство, сама Верещук все же признает наличие проблем в армии.
"Поскольку госпожа Верещук работает в правительстве, призываю ее поднять на заседании КМУ вопрос большой армейской реформы, чтобы общественности не пришлось постоянно об этом напоминать, "подрывая дисциплину и боеспособность армии", — написал Стерненко.
Не исключено, что Верещук отреагировала на недавнее сообщение Марьяны Безуглой, которая Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" опубликовала новый пространный пост на своей странице в социальной сети Facebook с критикой действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, нардеп написала, что ее источники подтверждают, что Сырский согласен подписать режим прекращения огня с Россией.