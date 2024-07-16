Лікарні в прикордонні РФ переповнені: у ЗСУ розповіли про втрати окупантів на Харківщині

За словами командира батальйону 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, противник зазнає колосальних втрат, але все одно намагається атакувати українські позиції на сході. Також у росіян зменшується кількість техніки.

Related video

Російські окупанти продовжують спроби штурмів українських позицій у Харківській області, але не мають територіальних успіхів. Натомість противник несе великі проблеми. Про це детальніше розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, бойові дії на цій ділянці фронту мають високоінтенсивний характер, але, незважаючи на це, ЗС РФ не можуть домогтися якихось успіхів, і штурми з їхнього боку ні до чого не приводять.

"Противник має угруповання, а також необхідну кількість резервів для того, щоб постійно проводити ударні штурмові дії. Після того як Сили оборони України вибили росіян із зайнятих позицій, ворог намагається контратакувати. Противник зазнає численних втрат у живій силі, а також у техніці", — заявив Юрій Федоренко.

Окремо командир батальйону додав, що противник намагається поповнювати втрати і користується резервами. При цьому українські захисники на Харківщині продовжують працювати у взаємодії та підтримці. Це одна з причин, чому ЗС РФ залишаються без успіхів на фронті.

"Росіяни скаржаться на те, що лікарні на території РФ переповнені пораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Але вони ці втрати поповнюють, користуючись резервами. Противник використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби різної ваги. На поточний момент їм вдається це робити максимально інтенсивно. Але всьому є початок, і всьому обов'язково настане кінець, зокрема й ворожій авіації", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 15 липня повідомлялося, що в Харківській області наступ РФ провалився, про що заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, найскладніше становище — на сході України. За даними розвідки, через зупинку просування ЗС РФ у Харківській області в цей район було стягнуто війська, що стояли вздовж кордону з Україною.