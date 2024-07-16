Больницы в приграничье РФ переполнены: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов на Харьковщине

По словам командира батальона 92-й ОШБр Юрия Федоренко, противник несет колоссальные потери, но все равно пытается атаковать украинские позиции на востоке. Также у россиян уменьшается количество техники.

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Российские оккупанты продолжают попытки штурмов украинских позиций в Харьковской области, но не имеют территориальных успехов. Вместо этого противник несет большие проблемы. Об этом детальнее рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, боевые действия на этом участке фронта имеют высокоинтенсивный характер, но несмотря на это ВС РФ не могут добиться каких-то успехов и штурмы с их стороны ни к чему не приводят.

"Противник имеет группировку, а также необходимое количество резервов для того, чтобы постоянно проводить ударные штурмовые действия. После того как Силы обороны Украины выбили россиян с занятых позиций, враг пытается контратаковать. Противник несет многочисленные потери в живой силе, а также в технике", — заявил Юрий Федоренко.

Отдельно командир батальна добавил, что противник пытается восполнять потери и пользуется резервами. При этом украинские защитники в Харьковской области продолжают работать во взаимодействии и поддержке. Это одна из причин, почему ВС РФ остаются без успехов на фронте.

"Россияне жалуются на то, что больницы на территории РФ переполнены ранеными военнослужащими оккупационных войск. Но они эти потери пополняют, пользуясь резервами. Противник использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы разного веса. На текущий момент им удается это делать максимально интенсивно. Но всему есть начало, и всему обязательно наступит конец, в том числе и вражеской авиации", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, 15 июля сообщалось, что в Харьковской области наступление РФ провалилось, о чем заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, наиболее сложное положение — на востоке Украины. По данным разведки, из-за остановки продвижения ВС РФ в Харьковской области в этот район были стянуты войска, стоявшие вдоль границы с Украиной.