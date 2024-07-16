"Мʼясо за мʼясом, але мають просування": яку тактику застосовує ворог під Торецьком (карта)

Російські військові намагаються використовувати БМП в житлових забудовах приватного сектора на Торецькому напрямку. За словами офіцера ЗСУ "Алекса", ворог має поступові успіхи.

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Збройні сили Російської Федерації поступово просуваються на Торецькому напрямку Донецької області. На цій ділянці фронту окупанти використовують найбільшу кількість бронетехніки. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

"На Торецькому не сильно кайфово, п*дари мʼясо за мʼясом, але мають поступові успіхи та просування, забрали декілька позицій, саме на цьому напрямку вони зараз використовують найбільше броні", — сказав офіцер "Алекс".

Він наголосив, що це не означає, що в районі Торецька ворог використовує велику кількість бойової техніки, але на інших напрямках російські окупанти майже не застосовують її. Тоді як на Торецькому напрямку росіяни намагаються працювати БМП в житлових забудовах приватного сектору, додав "Алекс".

Ситуація на Торецькому напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Торецькому напрямку російські військові атакували шість разів біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. В результаті чотири бої стали невдалими для ворога, ще два продовжуються.

Ситуація на Торецькому напрямку

Нагадаємо, 15 липня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські окупанти зазнають великих втрат у військовій техніці та особовому складі в районі Торецька на Донбасі. Ворог кидає живу силу на "мʼясні штурми", а поранених і вбитих замінюють прикомандированими військовослужбовцями.

Того ж дня у ЗМІ розповіли про життя мирних жителів Торецька Донецької області. Зокрема, від центрального району міста до лінії бойового зіткнення залишилося 3–4 кілометри, проте деякі люди відмовляються від евакуації.