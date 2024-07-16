"Мясо за мясом, но имеют продвижение": какую тактику применяет враг под Торецком (карта)

Российские военные пытаются использовать БМП в жилых застройках частного сектора на Торецком направлении. По словам офицера ВСУ "Алекса", враг имеет постепенные успехи.

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Вооруженные силы Российской Федерации постепенно продвигаются на Торецком направлении Донецкой области. На этом участке фронта оккупанты используют наибольшее количество бронетехники. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

"На Торецком не сильно кайфово, п*дары мясо за мясом, но имеют постепенные успехи и продвижение, забрали несколько позиций, именно на этом направлении они сейчас используют больше всего брони", — сказал офицер "Алекс".

Он отметил, что это не означает, что в районе Торецка враг использует большое количество боевой техники, но на других направлениях российские оккупанты почти не применяют ее. Тогда как на Торецком направлении россияне пытаются работать БМП в жилых застройках частного сектора, добавил "Алекс".

Ситуация на Торецком направлении: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Торецком направлении российские военные атаковали шесть раз возле Северного, Торецка и Нью-Йорка. В результате четыре боя стали неудачными для врага, еще два продолжаются.

Ситуация на Торецком направлении

Напомним, 15 июля в партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские оккупанты несут большие потери в военной технике и личном составе в районе Торецка на Донбассе. Враг бросает живую силу на "мясные штурмы", а раненых и убитых заменяют прикомандированными военнослужащими.

В тот же день в СМИ рассказали о жизни мирных жителей Торецка Донецкой области. В частности, от центрального района города до линии боевого столкновения осталось 3-4 километра, однако некоторые люди отказываются от эвакуации.