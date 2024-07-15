Войска РФ несут огромные потери в технике и личном составе под Торецком, — Атеш

Украинские партизаны отметили, что военное командование РФ бросает личный состав на "мясные" штурмы, чтобы любой ценой захватить Торецк.

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Российские оккупационные войска на Торецком направлении в Донецкой области несут огромные потери в технике и личном составе. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Один из агентов "Атеш", который также является военнослужащим одного из подразделений российских войск, сообщил, что оккупационная армия усиленно перебрасывает личный состав и технику на Торецкое направление.

"Личный состав бросают на "мясные" штурмы, раненых и убитых восполняют прикомандированными военнослужащими. Командование РФ ставит задачу любой ценой взять Торецк, не жалея техники и личного состава", — отметили в "Атэш".

В партизанском движении подчеркнули, что имеют своих агентов внутри подразделений РФ, как на Торецком, так и на других ключевых направлениях по всей линии фронта.

"Мы собираем всю важную информацию и оперативно передаем СОУ", — подчеркнули в "Атеш".

В качестве доказательства партизаны обнародовали фото военной техники, сделанные их агентом.

Напомним, в отчете за 14 июля аналитики ISW сообщили, что РФ досрочно перебросила 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление еще до того, как эти подразделения были окончательно сформированы.

12 июля "Атеш" сообщил, что на территории временно оккупированных Олешек в Херсонской области россияне понесли серьезные потери: россияне остались без склада оружия, а также десятков боеспособных солдат.