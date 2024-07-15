Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Войска РФ несут огромные потери в технике и личном составе под Торецком, — Атеш

раненые ВС РФ
Фото: Facebook ГУР | раненые ВС РФ (иллюстративное фото)

Украинские партизаны отметили, что военное командование РФ бросает личный состав на "мясные" штурмы, чтобы любой ценой захватить Торецк.

Related video

Российские оккупационные войска на Торецком направлении в Донецкой области несут огромные потери в технике и личном составе. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Один из агентов "Атеш", который также является военнослужащим одного из подразделений российских войск, сообщил, что оккупационная армия усиленно перебрасывает личный состав и технику на Торецкое направление.

"Личный состав бросают на "мясные" штурмы, раненых и убитых восполняют прикомандированными военнослужащими. Командование РФ ставит задачу любой ценой взять Торецк, не жалея техники и личного состава", — отметили в "Атэш".

В партизанском движении подчеркнули, что имеют своих агентов внутри подразделений РФ, как на Торецком, так и на других ключевых направлениях по всей линии фронта.

"Мы собираем всю важную информацию и оперативно передаем СОУ", — подчеркнули в "Атеш".

В качестве доказательства партизаны обнародовали фото военной техники, сделанные их агентом.

Fullscreen
Fullscreen

Напомним, в отчете за 14 июля аналитики ISW сообщили, что РФ досрочно перебросила 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление еще до того, как эти подразделения были окончательно сформированы.

12 июля "Атеш" сообщил, что на территории временно оккупированных Олешек в Херсонской области россияне понесли серьезные потери: россияне остались без склада оружия, а также десятков боеспособных солдат.