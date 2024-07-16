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ЗСУ повернули позиції біля Торецька, але окупанти просунулися в іншому місці, — ISW (карти)

ЗСУ, війна, Україна, фото
Фото: Генштаб ЗСУ | Український військовий

За словами аналітиків, 7-му танкову дивізію згадують доволі часто в останні місяці в контексті дій у Харківській області. Розгортання дивізії з півдня експерти назвали "серйозним переломом".

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Сили оборони України змогли відновити втрачені позиції біля Торецька. Водночас російські окупанти змогли просунутися в іншому місці на цьому напрямку, а також біля Авдіївки. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 15 липня йдеться, що росіяни продовжили наступати в Харківській області, але просунутися не змогли.

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" ЗСУ полковник Юрій Повх заявив, що росіяни готують нові штурмові групи з підрозділів "153-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії" і 138-ї мотострілецької бригади для відновлення атак на цьому напрямку.

Бої в Харківській області, фото Fullscreen
Бої в Харківській області
Фото: ISW

Аналітики зазначили, що 47-ту танкову дивізію згадують досить часто останніми місяцями в контексті дій у Харківській області. Розгортання дивізії з півдня експерти назвали "серйозним переломом".

Також, як повідомляється, бої тривали в районі Вовчанська та поблизу Глибокого.

Бої біля Вовчанська, фото Fullscreen
Бої біля Вовчанська
Фото: ISW

Луганська область

У ISW заявили, що війська РФ 15 липня продовжували наступ на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, однак не змогли просунутися, незважаючи на заяви відокремлених російських військкорів.

Крім того, як повідомляється, окупанти продовжували наступати в районі Піщаного і Стельмахівки, поблизу Макіївки, Греківки та під Тернами 14 і 15 липня.

Бої в Луганській області, фото Fullscreen
Бої в Луганській області
Фото: ISW

Донецька область

Аналітики заявили, що ЗС РФ 15 липня продовжили наступ у районі Сіверська, але не просунулися. Також окупанти 14 і 15 липня наступали в районі Білогорівки, в районі Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки. ЗС РФ атакували в межах східної частини Часового Яру, поблизу Григорівки та Калинівки, біля Іванівського та Андріївки 14 і 15 липня.

При цьому, як ідеться у звіті, ЗСУ і ЗС РФ змогли просунутися біля Торецька.

Бої біля Торецька, фото Fullscreen
Бої біля Торецька
Фото: ISW

Повідомляється, що війська РФ також продовжували атакувати Залізне 14 і 15 липня. Аналітики не знайшли підтвердження того, що росіяни змогли там просунутися. Однак війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Бої біля Авдіївки, фото Fullscreen
Бої біля Авдіївки
Фото: ISW

Також ЗС РФ атакували в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського і біля Яснобродівки 14 і 15 липня.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька. Вони також продовжували атакувати поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 14 і 15 липня.

Бої біля Часова Яру, фото Fullscreen
Бої біля Часова Яру
Фото: ISW

Водночас, як зазначили в ISW, окупанти не здійснили жодного просування на тлі триваючих боїв у районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей 15 липня.

Крім того, як ідеться у звіті, російські війська продовжували наступ у районі Макарівки 14 і 15 липня. Також військкори РФ повідомляли, що росіяни нібито змогли захопити Урожайне ще 14 липня. Однак потім інший військкор заявив, що ЗСУ зберігають там позиції.

Бої в Донецькій області, фото Fullscreen
Бої в Донецькій області
Фото: ISW

Південні області

У звіті йдеться, що на заході Запорізької області тривали бої, проте підтверджених змін лінії фронту не було. За словами росіян, вони нібито змогли просунутися на 500 метрів у двох невстановлених районах на Оріхівському напрямку. При цьому в Генштабі ЗСУ повідомили, що 15 липня Сили оборони відбили російські атаки біля Новоандріївки та Малої Токмачки.

Бої в Донецькій області, фото Fullscreen
Бої на півдні України
Фото: ISW

Крім того, як повідомляється, 15 липня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема поблизу Кринок. Російські військкори заявили, що на островах дельти Дніпра тривають бої.

Бої в Донецькій області, фото Fullscreen
Бої на півдні України
Фото: ISW

Раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони в сланцях і шортах збив російську крилату ракету. Майстерність українського захисника оцінили в російських телеграм-каналах і назвали роботу українського зенітника "великою удачею і перебуванням у потрібному місці".