ЗСУ повернули позиції біля Торецька, але окупанти просунулися в іншому місці, — ISW (карти)

За словами аналітиків, 7-му танкову дивізію згадують доволі часто в останні місяці в контексті дій у Харківській області. Розгортання дивізії з півдня експерти назвали "серйозним переломом".

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Сили оборони України змогли відновити втрачені позиції біля Торецька. Водночас російські окупанти змогли просунутися в іншому місці на цьому напрямку, а також біля Авдіївки. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 15 липня йдеться, що росіяни продовжили наступати в Харківській області, але просунутися не змогли.

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" ЗСУ полковник Юрій Повх заявив, що росіяни готують нові штурмові групи з підрозділів "153-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії" і 138-ї мотострілецької бригади для відновлення атак на цьому напрямку.

Бої в Харківській області Фото: ISW

Аналітики зазначили, що 47-ту танкову дивізію згадують досить часто останніми місяцями в контексті дій у Харківській області. Розгортання дивізії з півдня експерти назвали "серйозним переломом".

Також, як повідомляється, бої тривали в районі Вовчанська та поблизу Глибокого.

Бої біля Вовчанська Фото: ISW

Луганська область

У ISW заявили, що війська РФ 15 липня продовжували наступ на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, однак не змогли просунутися, незважаючи на заяви відокремлених російських військкорів.

Крім того, як повідомляється, окупанти продовжували наступати в районі Піщаного і Стельмахівки, поблизу Макіївки, Греківки та під Тернами 14 і 15 липня.

Бої в Луганській області Фото: ISW

Донецька область

Аналітики заявили, що ЗС РФ 15 липня продовжили наступ у районі Сіверська, але не просунулися. Також окупанти 14 і 15 липня наступали в районі Білогорівки, в районі Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки. ЗС РФ атакували в межах східної частини Часового Яру, поблизу Григорівки та Калинівки, біля Іванівського та Андріївки 14 і 15 липня.

При цьому, як ідеться у звіті, ЗСУ і ЗС РФ змогли просунутися біля Торецька.

Бої біля Торецька Фото: ISW

Повідомляється, що війська РФ також продовжували атакувати Залізне 14 і 15 липня. Аналітики не знайшли підтвердження того, що росіяни змогли там просунутися. Однак війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Бої біля Авдіївки Фото: ISW

Також ЗС РФ атакували в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського і біля Яснобродівки 14 і 15 липня.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька. Вони також продовжували атакувати поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 14 і 15 липня.

Бої біля Часова Яру Фото: ISW

Водночас, як зазначили в ISW, окупанти не здійснили жодного просування на тлі триваючих боїв у районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей 15 липня.

Крім того, як ідеться у звіті, російські війська продовжували наступ у районі Макарівки 14 і 15 липня. Також військкори РФ повідомляли, що росіяни нібито змогли захопити Урожайне ще 14 липня. Однак потім інший військкор заявив, що ЗСУ зберігають там позиції.

Бої в Донецькій області Фото: ISW

Південні області

У звіті йдеться, що на заході Запорізької області тривали бої, проте підтверджених змін лінії фронту не було. За словами росіян, вони нібито змогли просунутися на 500 метрів у двох невстановлених районах на Оріхівському напрямку. При цьому в Генштабі ЗСУ повідомили, що 15 липня Сили оборони відбили російські атаки біля Новоандріївки та Малої Токмачки.

Бої на півдні України Фото: ISW

Крім того, як повідомляється, 15 липня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема поблизу Кринок. Російські військкори заявили, що на островах дельти Дніпра тривають бої.

Бої на півдні України Фото: ISW

Раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони в сланцях і шортах збив російську крилату ракету. Майстерність українського захисника оцінили в російських телеграм-каналах і назвали роботу українського зенітника "великою удачею і перебуванням у потрібному місці".