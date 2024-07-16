Спрацювала ППО: росіяни атакували Україну ударними дронами (карта)

Повітряну тривогу було оголошено ще ввечері 15 липня. Пізніше дрони помітили в Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Київській та інших областях.

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У ніч на 16 липня Росія атакувала Україну ударними БПЛА Shahed. Атака почалася ще ввечері 15 липня. Про перші дрони Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 23:30 вечора.

Так, безпілотники рухалися в бік Дніпропетровської та Харківської областей. Пізніше стало відомо, що дрони розділилися на дві групи. Одна полетіла в бік Полтавської області, а інша — в Кіровоградську.

Місцеве медіа"Днепр Оперативный" о 00:50 заявило про вибух у місті.

Повітряна тривога в Україні

Пізніше "Шахеди" були помічені в Черкаській і Сумській областях. Уже о 02:25 ночі 16 липня ЗСУ попередили про загрозу з боку безпілотників жителів Києва та Київської області.

О 03:03 ночі ЗСУ заявили, що можлива робота сил ППО в Житомирській області.

Також о 03:00 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі були зафіксовані ворожі дрони.

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — ідеться в повідомленні.

Під ранок дрони ще залишилися в повітряному просторі України. Так, о 05:08 ЗСУ заявили про дрони в Чернігівській області, а пізніше — у Полтавській області.

Повітряна тривога в Україні

На момент написання новини повітряна тривога в деяких областях ще зберігається.

Раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони в сланцях і шортах збив російську крилату ракету. Майстерність українського захисника оцінили в російських телеграм-каналах і назвали роботу українського зенітника "великою удачею і перебуванням у потрібному місці".

Також нагадаємо, що словацький депутат засумнівався в тому, що РФ атакувала "Охматдит". Опозиціонерка Беата Юрик запропонувала парламенту засудити Росію за удар по дитячій лікарні. Її колега з іншої партії Павел Люптак запитав, звідки взялася ця інформація.