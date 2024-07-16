Сработала ПВО: россияне атаковали Украину ударными дронами (карта)

Воздушная тревога была объявлена еще вечером 15 июля. Позже дроны заметили в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Киевской и других областях.

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В ночь на 16 июля Россия атаковала Украину ударными БПЛА Shahed. Атака началась еще вечером 15 июля. О первых дронах Воздушные силы ВСУ предупредили еще в 23:30 вечера.

Так, беспилотники двигались в сторону Днепропетровской и Харьковской областей. Позже стало известно, что дроны разделились на две группы. Одна полетела в сторону Полтавской области, а другая — в Кировоградскую.

Местное медиа "Днепр Оперативный" в 00:50 заявило о взрыве в городе.

Воздушная тревога в Украине

Позже "Шахеды" были замечены в Черкасской и Сумской областях. Уже в 02:25 ночи 16 июля ВСУ предупредили об угрозе со стороны беспилотников жителей Киева и Киевской области.

В 03:03 ночи ВСУ заявили, что возможна работа сил ПВО в Житомирской области.

Также в 03:00 Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве были зафиксированы вражеские дроны.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — сказано в сообщении.

Под утро дроны еще остались в воздушном пространстве Украины. Так, в 05:08 ВСУ заявили о дронах в Черниговской области, а позже — в Полтавской области.

Воздушная тревога в Украине

На момент написания новости воздушная тревога в некоторых областях еще сохраняется.

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