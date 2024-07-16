Ситуація складна через вибиту під нуль місцевість: у ЗСУ розповіли про запеклі бої на Донбасі

Силам оборони складно облаштувати укриття на лінії бойового зіткнення в районі Часового Яру на Донбасі. За словами військовослужбовця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", українці відбивають ворожі атаки.

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На Донбасі поблизу Часового Яру і Кліщіївки в районі Бахмута спостерігається складна ситуація через знищену місцевість. Про це повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" 16 липня.

"ЛБЗ (лінія бойового зіткнення, — ред.) в Часіку (Часів Яр, — ред.) здебільшого по каналу, н.п. Калинівка по лінії каналу, також їб*шимося в лісах та поблизу Кліщів (Кліщіївка, — ред.), не даючи ворогу можливості просуватися", — сказав Станіслав Бунятов.

За його словами, ситуація складна через вибиту під нуль місцевість. Через це вкрай важко облаштувати укриття. "Осман" наголосив, що протягом 15 та 16 липня Збройні сили Російської Федерації намагалися прорватися через "Канал", проте ці атаки були відбиті, а окупанти зазнали важких втрат.

Ситуація на Донбасі: дані Генштабу

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Краматорському напрямку окупанти пʼять разів здійснювали штурмові дії. Українським бійцям вдалося зупинити дві атаки окупантів біля Опитного й Часового Яру, ще три атаки тривають в районі Кліщіївки.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, 10 липня військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що російські військові націлилися на Костянтинівку, яка розташована поруч з Часовим Яром у Донецькій області. Він наголосив, що ворог намагається туди дійти за будь-яку ціну відразу з трьох боків.

16 липня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що російські військові поступово мають успіх та просування на Торецькому напрямку в Донецькій області. За його словами, на цій ділянці фронту ворог використовує найбільшу кількість бронетехніки.