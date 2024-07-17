Міноборони Румунії спростувало фантазії роспропаганди про F-16 над Одеською областю

В оборонному відомстві наголосили, що румунські винищувачі F-16 виконують тільки навчальні завдання і місії патрулювання в національному повітряному просторі, суворо дотримуючись міжнародних законів.

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Російські пропагандистські ЗМІ минулого тижня поширили інформацію про те, що в Україні нібито вже літають винищувачі F-16. Повідомлялося про чотири румунські літаки в небі над Одеською областю, однак румунська сторона спростувала цю інформацію. Зокрема видання News.ro 16 липня процитувало заяву Міноборони Румунії про дезінформацію російських ЗМІ щодо цього питання.

Повідомлення про те, що румунські винищувачі F-16 були помічені на півдні України, з'явилися в Telegram-каналах російських воєнкорів. Судячи з усього, пропагандисти вирішили поширити чутки, скориставшись моментом, коли передачу цих літаків уже підтвердили офіційні особи Заходу, наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Попереджаємо вас про нову спробу дезінформації, здійснену пропагандистськими каналами, пов'язаними з Російською Федерацією, щодо серії польотних вильотів, виконаних минулого тижня літаками F-16 у повітряному просторі України, в Одеській області. Так звані "джерела", неназвані в дописі в російському Telegram, стверджують, що літаки F-16 злітатимуть з румунських аеродромів", — ідеться в повідомленні Міноборони.

У міністерстві зазначили, що румунські винищувачі F-16 виконують тільки навчальні завдання і місії повітряної поліції в національному повітряному просторі, суворо дотримуючись міжнародних законів.

Оборонне відомство Румунії також припускає, що поширення цього фейку може бути пов'язане з нещодавнім самітом НАТО у Вашингтоні, на якому було ухвалено важливі рішення щодо підтримки України в її боротьбі проти агресії Росії.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України 12 липня заявив, що в Україну вже летять перші F-16 і їдуть нові системи Patriot, але військової допомоги від партнерів буде більше. Що стосується західної авіації, то очільник відомства відзначив "два принципових моменти".