Минобороны Румынии опровергло фантазии роспропаганды о F-16 над Одесской областью

В оборонном ведомстве подчеркнули, что румынские истребители F-16 выполняют только учебные задачи и миссии патрулирования в национальном воздушном пространстве, строго соблюдая международные законы.

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Российские пропагандистские СМИ на прошлой неделе распространили информацию о том, что в Украине якобы уже летают истребители F-16. Сообщалось о четырех румынских самолетах в небе над Одесской областью, однако румынская сторона опровергла эту информацию. В частности издание News.ro 16 июля процитировало заявление Минобороны Румынии о дезинформации российских СМИ по это этому вопросу.

Сообщения о том, что румынские истребители F-16 были замечены на юге Украины появились в Telegram-каналах российских военкоров. Судя по всему, пропагандисты решили распространить слухи, воспользовавшись моментом, когда передачу этих самолетов уже подтвердили официальные лица Запада, например, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Предупреждаем вас о новой попытке дезинформации, предпринятой пропагандистскими каналами, связанными с Российской Федерацией, относительно серии полетных вылетов, выполненных на прошлой неделе самолетами F-16 в воздушном пространстве Украины, в Одесской области. Так называемые "источники", неназванные в посте в российском Telegram, утверждают, что самолеты F-16 будут взлетать с румынских аэродромов", — говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве отметили, что румынские истребители F-16 выполняют только учебные задачи и миссии воздушной полиции в национальном воздушном пространстве, строго соблюдая международные законы.

Оборонное ведомство Румынии также предполагает, что распространение этого фейка может быть связано с недавним саммитом НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения по поддержке Украины в ее борьбе против агрессии России.

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Напомним, министр иностранных дел Украины 12 июля заявил, что в Украину уже летят первые F-16 и едут новые системы Patriot, но военной помощи от партнеров будет больше. Что касается западной авиации то глава ведомства отметил "два принципиальных момента".