США активно готуються до найбільших авіашоу в Британії: які машини представлять ВПС

Повітряні сили США представлять свою техніку на авіашоу у Ферфорді та Фарнборо. Серед експонатів будуть представлені передові зразки військової авіації США, зокрема F-35A Lightning II, B-52 Stratofortress і F-15E Strike Eagle.

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Військово-повітряні сили США мають намір брати активну участь у двох найбільших міжнародних авіаційних виставках, які відбуватимуться одна за одною найближчими тижнями: Королівському міжнародному авіашоу (RIAT) на авіабазі Ферфорд і Міжнародному авіасалоні у Фарнборо. Про це повідомило видання Air & Space Forces Magazine.

RIAT, присвячене 75-річчю НАТО, відбудеться з 19 по 21 липня на авіабазі Королівських ВПС Ферфорд в Англії. Це найбільше у світі військове авіашоу, яке щорічно збирає військових і політичних лідерів з усього світу.

Повітряні сили США представлять такі літаки:

Винищувачі F-35A Lightning II і F-15E Strike Eagle з 48-го винищувального крила на авіабазі Лейкенхіт.

Винищувачі F-16 Fighting Falcons з 52-го винищувального крила на авіабазі Шпангдалем, Німеччина.

Військово-транспортні літаки KC-135R зі складу RAF Mildenhall.

Військово-транспортні літаки середньої та великої дальності C-130J Hercules і C-21 A Learjet з 86-го авіакрила на авіабазі Рамштайн, Німеччина.

Участь у Міжнародному авіасалоні у Фарнборо

Одразу після RIAT пройде Міжнародний авіасалон у Фарнборо, який відбудеться з 22 по 26 липня. Однак місця базування льотчиків і літаків поки що не розголошуються.

ВПС США представлять такі літаки:

Міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress.

Винищувач-бомбардувальник F-15E Eagle.

Військово-транспортний літак C-130J Hercules.

Розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.

Патрульний літак морської авіації P-8 Poseidon.

Армійський транспортний літак CH-47F.

Ударний вертоліт AH-64E.

Крім того, компанія Boeing проведе випробування F-15QA, на базі якого створено американський F-15EX, щоб продемонструвати його "бойові можливості".

"США зазвичай відправляють у Фарнборо делегацію високопоставлених представників Міністерства оборони й торгівлі для зустрічі з колегами-директорами з озброєнь та обговорення потенційних продажів зброї, деякі з яких можуть бути оголошені на заході", — підкреслили оглядачі.

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