США активно готуються до найбільших авіашоу в Британії: які машини представлять ВПС
Повітряні сили США представлять свою техніку на авіашоу у Ферфорді та Фарнборо. Серед експонатів будуть представлені передові зразки військової авіації США, зокрема F-35A Lightning II, B-52 Stratofortress і F-15E Strike Eagle.
Військово-повітряні сили США мають намір брати активну участь у двох найбільших міжнародних авіаційних виставках, які відбуватимуться одна за одною найближчими тижнями: Королівському міжнародному авіашоу (RIAT) на авіабазі Ферфорд і Міжнародному авіасалоні у Фарнборо. Про це повідомило видання Air & Space Forces Magazine.
RIAT, присвячене 75-річчю НАТО, відбудеться з 19 по 21 липня на авіабазі Королівських ВПС Ферфорд в Англії. Це найбільше у світі військове авіашоу, яке щорічно збирає військових і політичних лідерів з усього світу.
Повітряні сили США представлять такі літаки:
- Винищувачі F-35A Lightning II і F-15E Strike Eagle з 48-го винищувального крила на авіабазі Лейкенхіт.
- Винищувачі F-16 Fighting Falcons з 52-го винищувального крила на авіабазі Шпангдалем, Німеччина.
- Військово-транспортні літаки KC-135R зі складу RAF Mildenhall.
- Військово-транспортні літаки середньої та великої дальності C-130J Hercules і C-21 A Learjet з 86-го авіакрила на авіабазі Рамштайн, Німеччина.
Участь у Міжнародному авіасалоні у Фарнборо
Одразу після RIAT пройде Міжнародний авіасалон у Фарнборо, який відбудеться з 22 по 26 липня. Однак місця базування льотчиків і літаків поки що не розголошуються.
ВПС США представлять такі літаки:
- Міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress.
- Винищувач-бомбардувальник F-15E Eagle.
- Військово-транспортний літак C-130J Hercules.
- Розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.
- Патрульний літак морської авіації P-8 Poseidon.
- Армійський транспортний літак CH-47F.
- Ударний вертоліт AH-64E.
Крім того, компанія Boeing проведе випробування F-15QA, на базі якого створено американський F-15EX, щоб продемонструвати його "бойові можливості".
"США зазвичай відправляють у Фарнборо делегацію високопоставлених представників Міністерства оборони й торгівлі для зустрічі з колегами-директорами з озброєнь та обговорення потенційних продажів зброї, деякі з яких можуть бути оголошені на заході", — підкреслили оглядачі.Важливо
Раніше повідомлялося, що транспортний літак C-130 ВПС США здійснив нечуваний політ над Тихим океаном. І хоча машина не вирізняється комфортом, але це не завадило двом екіпажам пролетіти понад 7000 миль від свого будинку на авіабазі в Техасі до Гуама.