Україна підписала безпекові угоди ще з двома країнами: як це сприятиме вступу в ЄС та НАТО

Підписані документи стосуються зміцнення безпекових можливостей та невійськової підтримки. Угоди діятимуть протягом десятирічного строку.

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У четвер, 18 липня, Україна підписала безпекові угоди зі Словенією та Чехією. Детальніше про це розповіли на сайті президента.

"У Вудстоку Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія", — йдеться у повідомленні.

Словенія надала Україні 13 пакетів військової допомоги та планує зберегти рівень підтримки протягом десятирічного строку дії безпекової угоди. Крім цього, Любляна задовольнятиме нагальні потреби Києва для зміцнення безпекових можливостей.

У межах угоди країна сприятиме в навчання у межах місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Держави співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

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Деякі блоки підписаного документа стосуються невійськової підтримки. А саме: Словенія додатково виділить пʼять мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та програму "Зерно з України". Також очікується поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки, контррозвідки та гуманітарного розмінування. Ба більше, в безпеці закріплена підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Крім цього, Україна уклала безпекову угоду з Чехією.

"З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою самою динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни", — йдеться в повідомленні.

Велика частина угоди присвячена посиленій співпраці у військово-технічній сфері, йдеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї й легких озброєнь, дронів, засобів РЕБ й важкої техніки. Також країна допомагатиме у постачанні артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.

Україна та Чехія посилюватимуть промислові потужності на своїх територіях з виробництва боєприпасів та створюватимуть спільні підприємства. Також продовжиться спільна щорічна підготовка майже чотирьох тисяч українських військових.

Ба більше, Чехія допоможе Дніпру та області у відновленні, відбудові й сталому розвитку. Так в обласному центрі відкривається дипломатичне представництво Чехії для посилення співпраці й допомоги.

Прага надаватиме фінансову й матеріальну допомогу для цивільного захисту й постраждалих від війни, зокрема й ВПО.

"Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Україна та Чехія уклали безпекову угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої торік у Вільнюсі 12 липня", — додали на сайті президента.

Україна підписала двосторонні безпекові угоди з 25 країнами — Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією і Словенією.

Нагадаємо, 11 липня Україна та Румунія підписали безпекову угоду у Вашингтоні (США). В результаті Київ отримає ще одну систему Patriot від Бухареста.

13 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден підписали угоду з безпеки, дія якої — десять років. Документ спрямований за зміцнення оборони Києва в боротьбі з окупантами.