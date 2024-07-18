Украина подписала соглашения по безопасности еще с двумя странами: как это будет способствовать вступлению в ЕС и НАТО

Подписанные документы касаются укрепления возможностей безопасности и невоенной поддержки. Соглашения будут действовать в течение десятилетнего срока.

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В четверг, 18 июля, Украина подписала соглашения по безопасности со Словенией и Чехией. Подробнее об этом рассказали на сайте президента.

"В Вудстоке Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Республикой Словения", — говорится в сообщении.

Словения предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и планирует сохранить уровень поддержки в течение десятилетнего срока действия соглашения по безопасности. Кроме этого, Любляна будет удовлетворять насущные потребности Киева для укрепления возможностей по безопасности.

В рамках соглашения страна будет способствовать в обучении в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Государства будут сотрудничать в поиске источников финансирования для помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.

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Некоторые блоки подписанного документа касаются невоенной поддержки. А именно: Словения дополнительно выделит пять миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и программу "Зерно из Украины". Также ожидается углубление сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки, контрразведки и гуманитарного разминирования. Более того, в безопасности закреплена поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Кроме этого, Украина заключила соглашение по безопасности с Чехией.

"С начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать с такой же динамикой в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей нашей страны", — говорится в сообщении.

Большая часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, речь идет о боеприпасах малого и крупного калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, дронов, средств РЭБ и тяжелой техники. Также страна будет помогать в поставках артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров.

Украина и Чехия будут усиливать промышленные мощности на своих территориях по производству боеприпасов и создавать совместные предприятия. Также продолжится совместная ежегодная подготовка около четырех тысяч украинских военных.

Более того, Чехия поможет Днепру и области в восстановлении, отстройке и устойчивом развитии. Так в областном центре открывается дипломатическое представительство Чехии для усиления сотрудничества и помощи.

Прага будет оказывать финансовую и материальную помощь для гражданской защиты и пострадавших от войны, в том числе и ВПЛ.

"Чешская Республика также четко подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО. Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в прошлом году в Вильнюсе 12 июля", — добавили на сайте президента.

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с 25 странами — Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

Напомним, 11 июля Украина и Румыния подписали соглашение по безопасности в Вашингтоне (США). В результате Киев получит еще одну систему Patriot от Бухареста.

13 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден подписали соглашение по безопасности, действие которого — десять лет. Документ направлен за укрепление обороны Киева в борьбе с оккупантами.