Розвиток 35-річного бомбардувальника: B-2 Spirit пройде глобальну модернізацію

У рамках основних поліпшень американський стратегічний стелс-бомбардувальник отримає нову бортову РЛС APG-83, систему передачі даних Link 16, а також оптико-локаційну станцію Legion-ES.

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Бомбардувальник-невидимка B-2 Spirit ВПС США відзначає 35-річчя свого першого польоту глобальним оновленням своїх можливостей через програму Spirit Realm 1 (SR 1). Ця модернізація, розроблена Northrop Grumman у співпраці з американськими повітряними силами, є важливим кроком у підтримці актуальності B-2 як ключового елемента американської ядерної тріади та платформи для виконання дальніх звичайних ударів. Про це 19 червня повідомили оглядачі Army Recognition.

Spirit Realm 1 містить низку удосконалень, орієнтованих на поліпшення функціональності та інтеграції сучасних технологій. Ключовим аспектом SR 1 є використання відкритої архітектури систем управління польотами, що дає змогу поетапно впроваджувати нові можливості через оновлення програмного забезпечення.

Основні поліпшення

У рамках основних поліпшень стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit отримає:

нову бортову радіолокаційну станцію APG-83 (SABR) з активною фазованою решіткою, що дає змогу поліпшити ідентифікацію цілей на великих відстанях;

з активною фазованою решіткою, що дає змогу поліпшити ідентифікацію цілей на великих відстанях; апаратуру передачі даних Link 16 , яка забезпечує обмін інформацією в реальному часі з літаками ДРЛВ AWACS, а також із зенітно-ракетними комплексами Patriot.

, яка забезпечує обмін інформацією в реальному часі з літаками ДРЛВ AWACS, а також із зенітно-ракетними комплексами Patriot. оптико-локаційну станцію Legion-ES системи IRST для виявлення та відстеження цілей.

системи IRST для виявлення та відстеження цілей. інтеграцію з Spirit Realm software factory, що робить B-2 першою застарілою ядерною платформою, яка використовує процеси DevSecOps Міністерства оборони і цифрові набори інструментів.

Вплив модернізації на B-2 Spirit

До SR 1, у 2019 році, Northrop Grumman вже оновила систему управління обороною (DMS-M), що було описано як найбільша модифікація B-2 на той момент. Основна увага приділялася поліпшенню радіоелектронної боротьби та обміну даними з бортовими датчиками.

Такі модернізації, зазначають експерти, як SR 1, слугують для продовження життєвого циклу B-2 і його адаптації до сучасних вимог. Однак у майбутньому, починаючи з 2030-х років, його замінить B-21 Raider, який обіцяє стати ще більш просунутим і ефективним.

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