Развитие 35-летнего бомбардировщика: B-2 Spirit пройдет глобальную модернизацию

В рамках основных улучшений американский стратегический стелс-бомбардировщик получит новую бортовую РЛС APG-83, систему передачи данных Link 16, а также оптико-локационную станцию Legion-ES.

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Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit ВВС США отмечает 35-летие своего первого полета глобальным обновлением своих возможностей через программу Spirit Realm 1 (SR 1). Эта модернизация, разработанная Northrop Grumman в сотрудничестве с американскими воздушными силами, представляет собой важный шаг в поддержании актуальности B-2 как ключевого элемента американской ядерной триады и платформы для выполнения дальних обычных ударов. Об этом 19 июня сообщили обозреватели Army Recognition.

Spirit Realm 1 включает в себя ряд усовершенствований, ориентированных на улучшение функциональности и интеграции современных технологий. Ключевым аспектом SR 1 является использование открытой архитектуры систем управления полетами, что позволяет поэтапно внедрять новые возможности через обновления программного обеспечения.

Основные улучшения

В рамках основных улучшений стратегический бомбардировщик B-2 Spirit получит:

новую бортовую радиолокационную станцию APG-83 (SABR) с активной фазированной решеткой, что позволяет улучшить идентификацию целей на больших расстояниях;

с активной фазированной решеткой, что позволяет улучшить идентификацию целей на больших расстояниях; аппаратуру передачи данных Link 16 , которая обеспечивает обмен информацией в реальном времени с самолетами ДРЛО AWACS, а также с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

, которая обеспечивает обмен информацией в реальном времени с самолетами ДРЛО AWACS, а также с зенитно-ракетными комплексами Patriot. оптико-локационную станцию Legion-ES системы IRST для обнаружения и отслеживания целей.

системы IRST для обнаружения и отслеживания целей. интеграцию с Spirit Realm software factory, что делает B-2 первой устаревшей ядерной платформой, использующей процессы DevSecOps Министерства обороны и цифровые наборы инструментов.

Влияние модернизации на B-2 Spirit

До SR 1, в 2019 году, Northrop Grumman уже обновила систему управления обороной (DMS-M), что было описано как крупнейшая модификация B-2 на тот момент. Основное внимание уделялось улучшению радиоэлектронной борьбы и обмену данными с бортовыми датчиками.

Такие модернизации, отмечают эксперты, как SR 1, служат для продления жизненного цикла B-2 и его адаптации к современным требованиям. Однако в будущем, начиная с 2030-х годов, его заменит B-21 Raider, который обещает стать еще более продвинутым и эффективным.

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