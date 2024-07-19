Контрнаступ ЗСУ не буде продуктивним, але можна перемогти РФ іншим шляхом, — RUSI

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році, на думку аналітиків, був одразу приреченим на невдачу, адже покладався на швидкий прорив оборони й активну маневрову фазу, як це було під час звільнення Харківської та Сумської області у 2022 році.

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Україні потрібен час для того, щоб акумулювати необхідні сили та накопичити військовий компонент, тому наступальні операції Збройних сил України найближчим часом не будуть продуктивними. Про це йдеться у звіті британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) щодо причин провалу українського контрнаступу 2023 року, який був написаний у співпраці з Генштабом ЗСУ.

Аналітики зазначили, що початкова концепція операцій для українського наступу була обґрунтованою, але не була реалізована. Причиною цього стали оперативні помилки, яких припустилися як Україна, так і її міжнародні партнери, а саме:

в той час, як Росія почала переходити на воєнний лад з травня 2022 року і розпочала мобілізацію військ з осені, міжнародні партнери України не зробили значних кроків для подолання своїх промислових обмежень. Як наслідок, хоча багато країн надали Україні значну частку своїх національних запасів, це не склало достатнього обсягу обладнання для забезпечення мінімуму критично важливих засобів, необхідних для реалізації концепції операції;

для утримання лінії зіткнення і подальшого закріплення в ході наступу були задіяні досвідчені війська, в той час, як основні сили були здебільшого новоприбулими. Це призвело до того, що передові підрозділи не мали достатнього бойового досвіду, що спричинило тактичні помилки під час проведення операції.

українські планувальники посилили нестачу належним чином оснащених сил, розподіливши війська по декількох напрямках, які потім були додатково забезпечені боєприпасами і засобами за рахунок основних зусиль.

"Поєднання цих помилок обмежило здатність військ діяти в потрібному темпі і підтримувати його", — йдеться у звіті.

Крім того, літом 2023 року Сили оборони України сконцентрували 12 бригад на 30 км ділянці фронту проти шести полків в глибокій обороні. Але він, на думку аналітиків, фактично одразу був приречений, бо покладався на швидкий прорив оборони й активну маневрову фазу, як це було під час звільнення Харківської та Сумської області у 2022 році.

Також в RUSI пов'язали провал українського контрнаступу з витоком секретної інформації з США з планами ЗСУ, проведенням Кремлем масової мобілізації, бетонуванням ворожої оборони та наступом на Бахмут силами російських зеків.

"У поточних реаліях, коли у ЗСУ для будь-яких активних дій не вистачає озброєння для 14 бригад умовного резерву, коли ворог продовжує штурмувати та все одно спирається на потужні лінії оборони, коли він не має браку людських ресурсів й поки досі блокується використання деяких видів озброєння на повну дальність — ще один контрнаступ буде лише невдалим дублем", — зазначили аналітики.

ЗСУ повинні сконцентруватись на накопиченні сил та ресурсному знекровленні РФ

В RUSI пояснили, що для контрнаступу України потрібен час. Він необхідний для відновлення наступальної бойової потужності, а це означає, що відновлення наступальних операцій в осяжному майбутньому не є життєздатним та не буде продуктивним.

"Україна повинна змінити пріоритети на користь нанесення якомога більшої шкоди Збройним силам Російської Федерації, щоб виграти необхідний час", — наголосили в Королівському інституті об'єднаних служб.

Зокрема, українцям, за порадами аналітиків, потрібно:

завдавати далекобійних ударів по підприємствах та інфраструктурі, які є генераторами доходів російського бюджету;

стимулювати серед громадян РФ недовіру до рубля, з метою розгону інфляції;

набирати війська, відповідно їх оснащувати, готувати значно довше та якісніше з урахуванням реалій поля бою та готовності діяти у чіткій взаємодії на загальнобригадному та корпусному рівні.

Нагадаємо, 26 червня аналітики RUSI заявили, що санкції проти Росії не завадили країні-агресорці нарощувати військове виробництво.