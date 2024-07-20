Іран через два тижні зможе виробляти ядерну зброю, — Блінкен

Приблизно на початку серпня Ісламська Республіка Іран уже виявиться здатною розщеплювати матеріал, необхідний для створення ядерної зброї, розповів Блінкен. Однак саму зброю Тегеран ще не розробив.

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Іран протягом тижня або двох виявиться здатним виробляти матеріал, що розщеплюється, який використовується в ядерній зброї. Про це в Колорадо, під час безпекового форуму Aspen Security Forum заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що через розвал "ядерної угоди" з Тегераном, останній прискорено нарощує потенціал технології виробництва матеріалів, що розщеплюються.

"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві матеріалу, що розщеплюється, для ядерної зброї, він зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", — зазначив Блінкен.

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Водночас держсекретар уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.

Зі свого боку голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун прокоментував інформацію Блінкена.

"У нас є варіанти для цього. Ми залишаємося готовими", — зазначив американський генерал.

Нагадаємо, у травні 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що Іран накопичив достатньо матеріалу, що розщеплюється, для створення п'яти ядерних бомб.

Наприкінці січня американський фізик, колишній інспектор ООН з озброєнь Девід Олбрайт попереджав, що через п'ять місяців, тобто цього літа, Іран отримає достатньо урану, щоб виготовити 12 ядерних бомб.