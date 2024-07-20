У Києві посеред вулиці "запакували" чоловіка: у поліції розповіли, що сталося (відео)

Українець заявив, що повертався додому, коли "вибігли з машини" правоохоронці. У відомстві розповіли, що чоловік кинувся тікати, тому його "швидко наздогнали та зупинили".

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На Борщагівці, розташованій в межах Святошинського району у Києві, під час перевірки документів затримали чоловіка. Кадри з місця подій опублікували 20 липня у Telegram-каналі "Киевский Движ".

Автори контенту зазначили, що поліціянти "просто їхали повз" та побачили "випадкового перехожого", у якого вирішили перевірити документи.

"Ви бачите, що ламають просто! Я йшов, вони вибігли з машини й почали мене пакувати", — кричить на оприлюдненому відео невідомий.

На відео видно, що навколо нього є двоє чоловіків у поліційній формі та один чоловік у камуфляжі. Усі вони тримають чоловіка, який лежить на асфальті.

"Ішов додому, в мене син родився вчора. Я ішов додому, мене просто запакували", — заявляє він.

Що кажуть в поліції?

Інцидент вже прокоментувала пресслужба Патрульної поліції Києва. Там заявили, що "підозрілий чоловік" побачив працівників ТЦК з правоохоронцями та "подався навтьоки".

"Ми швидко наздогнали та зупинили втікача. Натомість громадянин почав агресивно поводитися, нецензурно висловлюватися та штовхати поліціянтів", — розповіли у відомстві.

Пресслужба зазначила, що правоохоронці склали протоколи про злісну непокору вимозі поліції та про дрібне хуліганство. Порушника доставили у відділок Святошинського району.

Публікація пресслужби поліції від 20 липня Фото: Скриншот

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