В Киеве посреди улицы "запаковали" мужчину: в полиции рассказали, что произошло (видео)

Украинец заявил, что возвращался домой, когда "выбежали из машины" правоохранители. В ведомстве рассказали, что мужчина бросился бежать, поэтому его "быстро догнали и остановили".

Related video

На Борщаговке, расположенной в пределах Святошинского района в Киеве, во время проверки документов задержали мужчину. Кадры с места событий опубликовали 20 июля в Telegram-канале "Киевский Движ".

Авторы контента отметили, что полицейские "просто ехали мимо" и увидели "случайного прохожего", у которого решили проверить документы.

"Вы видите, что ломают просто! Я шел, они выбежали из машины и начали меня паковать", — кричит на обнародованном видео неизвестный.

На видео видно, что вокруг него есть двое мужчин в полицейской форме и один мужчина в камуфляже. Все они держат мужчину, который лежит на асфальте.

"Шел домой, у меня сын родился вчера. Я шел домой, меня просто запаковали", — заявляет он.

Что говорят в полиции?

Инцидент уже прокомментировала пресс-служба Патрульной полиции Киева. Там заявили, что "подозрительный мужчина" увидел работников ТЦК с правоохранителями и "подался в бега".

"Мы быстро догнали и остановили беглеца. Зато гражданин начал агрессивно себя вести, нецензурно выражаться и толкать полицейских", — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что правоохранители составили протоколы о злостном неповиновении требованию полиции и о мелком хулиганстве. Нарушителя доставили в участок Святошинского района.

Публикация пресс-службы полиции от 20 июля Фото: Скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ объяснили, какие есть контракты в армии и как стать добровольцем.

Представитель Генштаба Роман Горбач рассказал, как много "ограниченно годных" за последние полтора месяца стали годными к службе. Столько же украинцев, которые имели отмененный статус, могут быть мобилизованы только в отдельные части.