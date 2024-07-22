Попросився сам: ексватажок бойовиків "ДНР" Гіркін працює на швейному виробництві у колонії

Дружина Ігоря Гіркіна розповіла, що він добре почувається та виглядає. Раніше він скаржився на катування ефірами Володимира Соловйова, а тепер допомагає шити форму для ЗС РФ.

Related video

Колишній очільник так званої "ДНР" Ігор Гіркін, також відомий як Стрєлков, працює на швейному виробництві у колонії. Про це 22 липня повідомили у медіа Mash.

18 липня Гіркіна перевезли у виправну колонію міста Кірово-Чепецьк у Кіровській області. 22 липня з ним поспілкувався адвокат. В’язень розповів, що попросився на швейне виробництво при колонії. Там виготовляють службовий зимовий одяг, у тому числі форму для російських окупантів.

Дружина Гіркіна Мирослава Регінська заявила, що її чоловік нормально почувається та має добрий вигляд. Умови його утримання жінка описала як "адекватні".

Гіркін не виходив на зв’язок з близькими понад місяць. Зі слів дружини, він працює на швейному виробництві різьбярем.

"Раніше він ніколи не скаржився на зір, тепер просить привезти йому окуляри з діоптріями — у цій роботі багато дрібних деталей", — зазначила Регінська.

За даними ЗМІ, раніше Гіркін скаржився на "нестерпні знущання" в ізоляторі. Він повідомляв, що піддається психологічним катуванням за допомогою щоденних трансляцій ефірів пропагандиста Володимира Соловйова, які не можна було вимкнути або зробити тихішими.

Нагадаємо, ексватажок проросійських бойовиків у Донецькій області Ігор Гіркін заявляв, що його можуть "прибрати" росіяни.

25 січня його засудили за публічні заклики до екстремізму до чотирьох років колонії.

У росЗМІ передали, що сам Гіркін попросив відправити його воювати проти України. Одна з частин окупантів у Донецькій області дала згоду на укладення контракту з ним.