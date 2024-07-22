Попросился сам: экс-главарь боевиков "ДНР" Гиркин работает на швейном производстве в колонии

Жена Игоря Гиркина рассказала, что он хорошо себя чувствует и выглядит. Ранее он жаловался на пытки эфирами Владимира Соловьева, а теперь помогает шить форму для ВС РФ.

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Бывший глава так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, также известный как Стрелков, работает на швейном производстве в колонии. Об этом 22 июля сообщили в медиа Mash.

18 июля Гиркина перевезли в исправительную колонию города Кирово-Чепецк в Кировской области. 22 июля с ним пообщался адвокат. Заключенный рассказал, что попросился на швейное производство при колонии. Там изготавливают служебную зимнюю одежду, в том числе форму для российских оккупантов.

Жена Гиркина Мирослава Регинская заявила, что ее муж нормально себя чувствует и хорошо выглядит. Условия его содержания женщина описала как "адекватные".

Гиркин не выходил на связь с близкими более месяца. По словам жены, он работает на швейном производстве резчиком.

"Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей", — отметила Регинская.

По данным СМИ, ранее Гиркин жаловался на "невыносимые издевательства" в изоляторе. Он сообщал, что подвергается психологическим пыткам с помощью ежедневных трансляций эфиров пропагандиста Владимира Соловьева, которые нельзя было выключить или сделать тише.

Напомним, экс-главарь пророссийских боевиков в Донецкой области Игорь Гиркин заявлял, что его могут "убрать" россияне.

25 января его приговорили за публичные призывы к экстремизму к четырем годам колонии.

В росСМИ передали, что сам Гиркин попросил отправить его воевать против Украины. Одна из частей оккупантов в Донецкой области дала согласие на заключение контракта с ним.