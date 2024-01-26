Авторитарный характер Кремля: в британской разведке проанализировали приговор для Гиркина

По информации аналитиков, после военного мятежа в Москве более чувствительно относятся к критике власти. В результате это привело к ужесточению репрессий.

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25 января российский суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ и "экс-министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) к четырем годам лишения свободы. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании поделились своим видением ситуации.

По данным аналитиков, свой срок он получил за "экстремистскую деятельность" и за "критику войны в Украине". При этом в 2014 году Игорь Гиркин сам воевал на стороне боевиков, после чего возглавил так называемое оборонное ведомство "ДНР" на короткий срок.

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Экс-лидер "ДНР" Игорь Гиркин получил четыре года колонии общего режима в РФ (видео)

"В 2022 году в своем блоге он поддержал вторжение в Украину, но позже выступил с резкой критикой российского руководства и его управления "специальной военной операцией" (официальное название Кремля полномасштабной войны в Украине, — ред.)", — говорится в сообщении.

К слову, арест произошел еще в июле 2023 года, практически сразу после военного мятежа бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а уже в ноябре Игорь Гиркин заявил о своем намерении баллотироваться на выборы президента России.

В британской разведке отметили, что после попытки переворота Кремль стал более чувствителен к критике в свою сторону от "жестких националистов", особенно если это касается войны в Украине.

"Они являются одной из немногих надежных альтернатив путинскому руководству. Приговор Гиркину является частью более широких репрессий против тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В британской разведке проанализировали судебный приговор для Игоря Гиркина Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 8 декабря Игорь Гиркин заявил, что Кремль может иметь на него такие же планы, как и на бывшего главу ЧВК "Вагнер". По его словам, Евгений Пригожин представлял "огромную опасность" для Москвы, поэтому версию несчастного случая отвергает. Самый большой страх экс-главаря пророссийских боевиков— оказаться следующей целью.

25 декабря сообщалось, что в Москве не разрешили выдвинуть Игоря Гиркина-Стрелкова кандидатом в президенты РФ. При этом у него есть 700 сторонников, которые не побоялись попробовать выдвинуть его кандидатуру на выборы.