Футуристичний та сучасний: зʼявився новий дизайн винищувача майбутнього GCAP

GCAP має стати в стрій у 2035 році, але поки існує політична невизначеність. Уряд лейбористів у Великій Британії не хоче брати довгострокових зобовʼязань з розробки GCAP.

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Велика Британія, Італія та Японія разом працюють над винищувачем шостого покоління GCAP (Global Combat Aircraft Program). На виставці в Foranborough Air Show показали новий макет літака майбутнього. Про це повідомляє Breaking Defense.

Оновлена концепція майбутнього винищувача має традиційну дельтавидну форму крила, але зі збільшеним розмахом крил, якщо порівнювати з попередніми ітераціями. Як заявили в BAE Systems, оновлений дизайн забезпечить покращену аеродинаміку. Над цим працювали всі три компанії Mitsubishi Heavy Industries, Leonardo та BAE Systems. Галузеві партнери уклали угоду про співпрацю, яка передбачає використання інноваційних цифрових інструментів і методів, включно компʼютерне моделювання та віртуальна реальність.

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У виданні зазначають, що очевидний промисловий прогрес контрастує з політичною невизначеністю Великої Британії. Лейбористи відмовилися запропонувати довгострокові зобовʼязання щодо GCAP, бо це може суперечити Стратегічному огляду оборони, який має завершитися до першої половини 2025 року.

Перший рендер літака GCAP Фото: BAE Systems

Планується, що GCAP стане заміною японським F-2 та європейському Eurofighter Typhoon. Наразі дата введення в експлуатацію очікується у 2035 році. Також літак зможе працювати з безпілотниками по типу американських CCA. Наступного тижня очікується зустріч політичних представників Лондона, Риму та Токіо, щоб запустити фазу розробки майбутнього винищувача.

Нагадаємо, Фокус зібрав, що відомо про проблеми з розробкою винищувача NGAD.

Раніше в Італії вимагали більшої частки в розробленні винищувачів 6 покоління.