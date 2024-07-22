Чому Україна не матиме миттєвої переваги в небі після прибуття F-16: пояснення генерала ВПС США

Американський офіцер Джеймс Хеккер вважає, що Україні потрібен час для ефективної експлуатації літаків із достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою.

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Надходження винищувачів F-16 в Україну не буде "срібною кулею", а радше початковим етапом більш тривалого процесу переходу Збройних сил країни на західну тактику та оснащення. Такої думки генерал Військово-повітряних сил (ВПС) США, командувач ВПС США в Європі та керівник Об'єднаного командування ВПС НАТО Джеймс Хеккер, пише американський журнал Aviation Week.

За його словами, українські пілоти не зможуть досягти переваги в повітрі протягом кількох тижнів.

"Це буде процес, через який ми пройдемо, але принаймні ми починаємо", — зазначив Хеккер.

Він вважає головним початок залучення України до західної тактики, доктрини та мислення.

Цей процес відбуватиметься за прикладом інших колишніх країн Східного блоку, які вступили до НАТО та прийняли на озброєння західні літаки. Знадобиться час для того, щоб ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу та необхідною матеріально-технічною підтримкою.

"Це не станеться миттєво, але ви повинні почати це робити, і ми дуже близькі до того, щоб почати", — сказав високопоставлений офіцер ВПС США і НАТО в Європі.

Хеккер зазначив, що Україні під час війни значною мірою вдалося вберегти свої літаки завдяки маневреності — наприклад, ніколи не злітати та не приземлятися з однієї й тієї ж бази. Повітряні сили зробили це з нинішнім парком літаків МіГ-29 і Су-24 і тепер їм потрібно буде повторити це з літаками F-16, вважає офіцер авіації. Однак це буде складним завданням, оскільки не всі аеродроми в Україні зможуть обслуговувати нові літаки.

В оперативному плані Росія адаптувала свою тактику за рахунок більш швидкого наведення на ціль і нанесення удару, каже Хеккер. Москва дедалі частіше використовує для цього балістичні ракети, надані Північною Кореєю, тому партнерам України необхідно забезпечити належну оборону для захисту від них — поряд із поширенням безпілотних авіаційних систем односторонньої атаки.

F-16 для України

Нагадаємо, 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що винищувачі F-16 з'являться в українському небі вже цього літа. Це кульмінація тривалого процесу, який включав підготовку пілотів, а також нинішню та майбутню передачу літаків з Бельгії, Данії, Нідерландів і Норвегії. F-16 зможуть атакувати цілі на окупованій Росією території України.

За даними Bloomberg, Київ отримає набагато менше літаків, аніж розраховував. Наразі йдеться про цифру в 6 винищувачів, але до кінця 2024 року їх може бути вже 20.

19 липня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що Україна вже понад 18 місяців чекає винищувачів F-16.