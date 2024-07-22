Почему Украина не будет иметь мгновенного преимущества в небе после прибытия F-16: объяснение генерала ВВС США

Американский офицер Джеймс Хеккер считает, что Украине нужно время для эффективной эксплуатации самолетов с достаточным количеством персонала, а также необходимой логистической поддержкой.

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Поступление истребителей F-16 в Украину не будет "серебряной пулей", а скорее начальным этапом более длительного процесса перехода Вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение. Такого мнения генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США, командующий ВВС США в Европе и руководитель Объединенного командования ВВС НАТО Джеймс Хеккер, пишет американский журнал Aviation Week.

По его словам, украинские пилоты не смогут достичь преимущества в воздухе в течение нескольких недель.

"Это будет процесс, через который мы пройдем, но по крайней мере мы начинаем", — отметил Хеккер.

Он считает главным начало привлечения Украины к западной тактике, доктрине и мышлению.

Этот процесс будет происходить по примеру других бывших стран Восточного блока, которые вступили в НАТО и приняли на вооружение западные самолеты. Понадобится время для того, чтобы эффективно эксплуатировать самолеты с достаточным количеством персонала и необходимой материально-технической поддержкой.

"Это не произойдет мгновенно, но вы должны начать это делать, и мы очень близки к тому, чтобы начать", — сказал высокопоставленный офицер ВВС США и НАТО в Европе.

Хеккер отметил, что Украине во время войны в значительной степени удалось уберечь свои самолеты благодаря маневренности — например, никогда не взлетать и не приземляться с одной и той же базы. Воздушные силы сделали это с нынешним парком самолетов МиГ-29 и Су-24 и теперь им нужно будет повторить это с самолетами F-16, считает офицер авиации. Однако это будет сложной задачей, поскольку не все аэродромы в Украине смогут обслуживать новые самолеты.

В оперативном плане Россия адаптировала свою тактику за счет более быстрого наведения на цель и нанесения удара, говорит Хеккер. Москва все чаще использует для этого баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей, поэтому партнерам Украины необходимо обеспечить надлежащую оборону для защиты от них — наряду с растущим распространением беспилотных авиационных систем односторонней атаки.

F-16 для Украины

Напомним, 10 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что истребители F-16 появятся в украинском небе уже этим летом. Это кульминация длительного процесса, который включал подготовку пилотов, а также нынешнюю и будущую передачу самолетов из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. F-16 смогут атаковать цели на оккупированной Россией территории Украины.

По данным Bloomberg, Киев получит гораздо меньше самолетов, чем рассчитывал. Сейчас речь идет о цифре в 6 истребителей, но к концу 2024 года их может быть уже 20.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что Украина уже более 18 месяцев ждет истребителей F-16.