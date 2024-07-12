Украина рассчитывает получить 6 самолетов F-16 этим летом, но есть проблемы, — Bloomberg

На пути получения самолетов стоят языковой барьер, отсутствие обустроенных взлетно-посадочных полос и запчастей, считают собеседники издания.

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Этим летом Киев наконец получит истребители F-16, на которых он настаивал, чтобы дать отпор России, но в гораздо меньшем количестве, чем он надеялся. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации издания, на задержку поставки самолетов влияет языковой барьер — очень мало украинских пилотов в совершенстве знают английский, отсутствие специальных взлетно-посадочных полос, защитных ангаров и запчастей. Между тем, Киев рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

По словам людей, осведомленных в этом вопросе, решение об отправке военных самолетов — очень раскрученный элемент саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе.

"Украина, возможно, сможет разместить эскадрилью F-16, любое количество от 15 до 24 реактивных самолетов, значительно меньше 300, которые просил Киев. Вызовы были настолько серьезными, что вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину, которые сейчас являются очень дорогой демонстрацией поддержки президента Владимира Зеленского. За несколько месяцев, с тех пор как пилоты начали учиться управлять самолетами, поле боя изменилось: обе стороны полагаются на дешевые беспилотники, а Россия укрепляет свою противовоздушную оборону", — пишет издание со ссылкой на комментарии своих источников.

Высокопоставленный чиновник НАТО назвал 3 главные проблемы, которые беспокоят планировщиков. Во-первых, самолеты должны быть перенастроены в зависимости от их задачи, например, разведки или ведения боя. Во-вторых, в Украине не так много длинных качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий для их защиты от российского нападения.

В-третьих, логистика поддержки самолетов является сложной: от потребности в запасных частях до требований технического обслуживания до поиска инженеров. Другой чиновник НАТО отметил, что Украина пытается достичь за считанные месяцы того, на что обычно уходит три-четыре года.

"Люди не должны ждать "чудес" от F-16 против России. А с точки зрения уязвимости, эти аэродромы будут хорошими, сочными целями, и русские уже поразили некоторые из них", — сказал Джим Таунсенд, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

Джейк Салливан, главный советник Байдена по вопросам национальной безопасности, заявил, что передача самолетов продолжается и что они заработают в Украине до конца лета. Дания и Нидерланды поставят самолеты, а Бельгия и Норвегия также планируют предоставить истребители. Салливан добавил, что ожидается, что F-16 будут защищать силы на передовой в краткосрочной перспективе и помогут вернуть территорию "в будущем".

Напомним, что на саммите НАТО в Вашингтоне Киеву пообещали миллиардную помощь, усиление ПВО, а также уже фактические поставки истребителей F-16.