Без приглашения, но с F-16 и Patriot: какие итоги саммита НАТО для Украины

Украина "необратимо движется в НАТО". На саммите НАТО в Вашингтоне Киеву пообещали миллиардную помощь, усиление ПВО, а также уже фактические поставки истребителей F-16.

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Президент Владимир Зеленский лично находится в Вашингтоне, где проходит 75-й саммит НАТО. На нем партнеры не только заявили о "необратимости" пути Украины в Альянс, но и анонсировали различные проекты по помощи. Фокус разобрался, какие результаты получил Киев.

Пока продолжается полномасштабная фаза российско-украинской войны Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО из-за необходимости вступления Альянса в боевые действия. Однако официально заявляется о необратимости членства Украины в НАТО.

"Мы подтверждаем, что будем в состоянии предоставить Украине приглашение на вступление в Альянс, когда члены Альянса дадут на это согласие и условия будут выполнены. Решение саммита НАТО и Совета Украина — НАТО, в сочетании с текущей работой членов Альянса, является мостом к членству Украины в НАТО", — говорится в итоговом коммюнике НАТО в Вашингтоне.

40 млрд на оборону — финансирование Украины на 2025 год

В финальной декларации по итогам саммита НАТО заявлено о намерении выделить Украине 40 млрд долларов на оборону. Для этого Альянс создает структуру по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU). Основной задачей будет координация в предоставлении военной помощи и обучении украинских военных. Таким образом НАТО не будет стороной конфликта, но сможет поддержать оборонные усилия Украины.

Украине выделят 40 млрд долларов Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Анонсированные средства пойдут на такие нужды:

закупка военной техники для Украины;

расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;

расходы на военную подготовку для Украины, а также операционные расходы, связанные с предоставлением помощи;

инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и оборонной промышленности Украины;

все взносы в целевые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

Можно предположить, что таким образом западный мир пытается перестраховаться на случай отсутствия военной помощи со стороны США. Такой вариант может произойти в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Защитить украинское небо — Украина получит десятки единиц ПВО

В первый же день саммита, 9 июля, в Белом доме анонсировали усиление украинской противовоздушной обороны. Украина получит 5 противоракетных комплексов:

ЗРК Patriot из США, Германии (уже передано Украине) и Румынии;

дополнительная сборная батарея Patriot от Нидерландов и партнеров;

батарея ЗРК SAMP/T от Италии.

Все они могут перехватывать баллистические ракеты по типу "Искандер", а Patriot сбивал аэробаллистические "Кинжалы", которые в РФ называют гиперзвуковыми. Кроме названных выше зенитно-ракетных комплексов Украина получит другие современные западные комплексы: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и ВСУ Gepard.

Украина получит 5 из 7 минимально необходимых зенитно-ракетных комплексов Patriot Фото: Flickr

"Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу", — прокомментировал анонс от партнеров Владимир Зеленский.

Минимальная потребность, которую озвучивал украинский президент, в Patriot составляет 7 батарей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил 9 июля, что в Украину будут привезены все Patriot, которые можно найти в мире.

"Все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, — они все будут привезены. Это может занять где-то больше времени, где-то меньше, но Украина нуждается в этом щите, и она его получит", — сказал он.

Figting Falcon на пути в Украину

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен прямо во время Общественного форума НАТО заявил, что происходит поставка истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Самолеты будут летать в небе Украины уже этим летом.

Стоит отметить, что F-16 также усилят украинскую противовоздушную оборону. Они не смогут сбивать баллистические ракеты, но крылатые или дроны — смогут. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 128 истребителей, потому что РФ ежедневно применяет 300 бортов. Известно, что западные партнеры пожертвуют около 79 самолетов:

Дания — 19;

Нидерланды — 24;

Норвегия — 6;

Бельгия — 30.

F-16 уже летят в Украину Фото: U. S. Air Force

Уже много было сказано о роли истребителей F-16 в Украине, поэтому если максимально сократить, то это ПВО и ударные миссии по земле или борьба с российскими истребителями. Для лучшей координации работы Воздушные силы Украины получат также два самолета ДРЛО из Швеции, которые будут вести разведку в воздухе.

Пакеты военной помощи и финансирование украинского ОПК

Важно

Аэродромам РФ приготовиться. Куда будет бить Украина ракетами Storm Shadow

На саммите НАТО в Вашингтоне Украине анонсировали дополнительные пакеты военной помощи:

Нидерланды кроме поставки истребителей F-16 выделили 300 млн для вооружения бортов, также 20 млн выделено на FPV-дроны, которые будут производиться в рамках коалиции дронов;

Чехия — первая партия боеприпасов и поддержка в рамках Совета Украина — НАТО;

Дания профинансирует производство 18 украинских САУ "Богдана" для ВСУ;

Канада объявила пакет военной помощи на 350 млн долларов, расширение тренировочных миссий летчиков;

Люксембург — соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и 80 млн евро на оборонную помощь и обучение в киберсфере;

Германия — ПВО и борьба с российскими дронами;

Великобритания — расширение военной помощи и разрешение бить по территории РФ ракетами Storm Shadow

Норвегия передаст шесть истребителей F-16.

Важным элементом усиления сотрудничества Украины с США является открытие представительства "Укроборонпрома" в Штатах. Основная задача будет реализация украино-американские оборонные контракты, взаимодействовать с американским бизнесом и госорганами.