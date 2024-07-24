Армія США може отримати найточнішу ракету: що відомо про систему Poniard (відео)

Ракета, розроблена південнокорейською компанією LIG Nex1, зуміла уразити за допомогою супутникового управління шість цілей, демонструючи стовідсоткову точність.

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Міністерство оборони США нещодавно провело порівняльні випробування 2,75-дюймової керованої ракети Poniard, яка розроблена південнокорейськими зброярами з компанії LIG Nex1. Як повідомили 22 липня в Army Recognition, ракетна система продемонструвала 100% точність, вразивши шість цілей із шести.

Тестування системи проводили в межах фінальних порівняльних випробувань за кордоном (FCT) — ця програма Пентагону уважно відстежує розробки в союзних країнах і оцінює можливість їх застосування в американських військах.

Під час Rim of the Pacific (RIMPAC), спільних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США, озброєний Poniard безпілотник, керований супутниковим зв'язком, виявив ціль та уразив її ракетою.

"Цей сценарій ознаменував перше застосування безпілотних систем на всіх етапах операції, включно з виявленням цілей, супутниковим зв'язком і запуском ракет із безпілотних надводних кораблів", — зазначили оглядачі.

Що відомо про ракету Poniard

Систему Poniard, вперше розгорнуту південнокорейською морською піхотою 2016 року для боротьби з північнокорейськими суднами на повітряній подушці, було адаптовано для експорту та інтегровано з безпілотними надводними апаратами компанії Textron.

Отже, зброя досить гнучка в застосуванні, оскільки може бути використана на різних платформах, включно з малими морськими кораблями та безпілотними апаратами.

Базові характеристики:

калібр — 70 мм (2,75 дюйма);

довжина — близько 1,8 метра;

маса — приблизно 15 кг;

бойова частина — високоефективна осколково-фугасна або проникна;

система наведення — лазерне наведення;

дальність польоту — до 8 км.

Як показали випробувальні пуски, ракета має дуже високу точність завдяки сучасним системам наведення.

Раніше повідомлялося, що ВМС США вивчають можливість розміщення вертикальних пускових установок (VLS) для ракет на невеликих кораблях нового типу або на десантних і допоміжних судах. Рішення може бути зумовлене скороченням кораблів, які є носіями цих пускових установок.