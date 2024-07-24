Армия США может получить самую точную ракету: что известно о системе Poniard (видео)

Ракета, разработанная южнокорейской компанией LIG Nex1, сумела поразить при помощи спутникового управления шесть целей, демонстрируя стопроцентную точность.

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Министерство обороны США недавно провело сравнительные испытания 2,75-дюймовой управляемой ракеты Poniard, которая разработана южнокорейскими оружейниками из компании LIG Nex1. Как сообщили 22 июля в Army Recognition, ракетная система продемонстрировала 100% точность, поразив шесть целей из шести.

Тестирование системы проводились в рамках финальных сравнительных испытаний за рубежом (FCT) — данная программа Пентагона внимательно отслеживает разработки в союзных странах и оценивает возможность их применения в американских войсках.

Во время Rim of the Pacific (RIMPAC), совместных учений военно-морских сил Южной Кореи и США, вооруженный Poniard беспилотник, управляемый по спутниковой связи, обнаружил цель и поразил ее ракетой.

"Этот сценарий ознаменовал первое применение беспилотных систем на всех этапах операции, включая обнаружение целей, спутниковую связь и запуск ракет с беспилотных надводных кораблей", — отметили обозреватели.

Что известно о ракете Poniard

Система Poniard, впервые развернутая южнокорейской морской пехотой в 2016 году для борьбы с северокорейскими судами на воздушной подушке, была адаптирована для экспорта и интегрирована с беспилотными надводными аппаратами компании Textron.

Таким образом оружие достаточно гибко в применении, поскольку может быть использовано на различных платформах, включая малые морские корабли и беспилотные аппараты.

Базовые характеристики:

калибр — 70 мм (2,75 дюйма);

длина — около 1,8 метра;

масса — приблизительно 15 кг;

боевая часть — высокоэффективная осколочно-фугасная или проникающая;

система наведения — лазерное наведение;

дальность полета — до 8 км.

Как показали испытательные пуски ракета обладает очень высокой точностью благодаря современным системам наведения.

Ранее сообщалось, что ВМС США изучают возможность размещения вертикальных пусковых установок (VLS) для ракет на небольших кораблях нового типа или на десантных и вспомогательных судах. Решение может быть обусловлено сокращением кораблей, которые являются носителями данных пусковых установок.