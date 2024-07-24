Китай продає Мінську деталі для зброї, якою РФ воює проти України, — ЗМІ

В одному із замовлень білоруська компанія вказала, що танкові приціли, запчастини для яких закуповувались у Китаї, далі передадуть компанії, яка виконує державне оборонне замовлення Міністерства оборони РФ.

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Китайські компанії постачають високоточні деталі, які потім використовуються у російській зброї, в Білорусь. Про це пише японське видання Nikkei.

У документах, які отримали у своє розпорядження журналісти, є інформація про те, що компанія Green Cycle Energy, яка базується в Шеньчжені, 1 грудня 2023 року отримала замовлення від білоруського оборонного підрядника "БелОМО Холдинг" на 3 000 компонентів для лазерного модуля LAD-21T. Цей надсучасний модуль використовується для наведення бомб і ракет з лазерним наведенням.

"Платіж був здійснений в юанях. До неї було залучено шанхайську філію російського державного банку ВТБ", — йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти з'ясували, що ще один китайський виробник деталей Morotack (Tianjin) Technology 1 лютого підписав контракт на поставку компанії "Діапроектор" групи "БелОМО Холдинг" 200 одиниць компонентів під назвою "фланці" на суму 114 000 юанів.

"Ці компоненти вважаються критично важливими для сучасних систем наведення. У листі від 2 травня "БелОМО" також попросило компанію Morotack надсилати по 100 одиниць відповідних компонентів щомісяця. Записи, отримані "БелОМО", також містять деякі натяки на тісну співпрацю між російськими та білоруськими оборонними підрядниками", — йдеться у статті.

Компанія "Діапроектор" продає комплектуючі білоруському оборонному підряднику "Пеленг", який постачає російським військовим танкові приціли навідника "Сосна-У" і перебуває під санкціями США та Великої Британії.

Журналісти наголосили, що, коли у лютому 2023 "Діапроектор" замовляв у китайської компанії PLS компоненти для виробництва "Сосна-У", то чітко вказав у замовленні, що ці танкові приціли далі передадуть "Пеленгу" в рамках державного оборонного замовлення Міністерства оборони Російської Федерації.

Загадані у розслідувані китайські компанії не відповіли на запити журналістів Nikkei про коментарі.

Зазначимо, що Китай наполягає на тому, що не надає військової підтримки росіянам, а китайський уряд заперечує надання військової підтримки Росії у війні проти України.

Нагадаємо, 22 липня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Китай постачає РФ чипи та електроніку для військової техніки на мільйони доларів.

23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, щоб обговорити питання миру.