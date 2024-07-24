Китай продает Минску детали для оружия, которым РФ воюет против Украины, — СМИ

В одном из заказов белорусская компания указала, что танковые прицелы, запчасти для которых закупались в Китае, далее передадут компании, которая выполняет государственный оборонный заказ Министерства обороны РФ.

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Китайские компании поставляют высокоточные детали, которые затем используются в российском оружии, в Беларусь. Об этом пишет японское издание Nikkei.

В документах, которые получили в свое распоряжение журналисты, есть информация о том, что базирующаяся в Шэньчжэне компания Green Cycle Energy 1 декабря 2023 года получила заказ от белорусского оборонного подрядчика "БелОМО Холдинг" на 3 000 компонентов для лазерного модуля LAD-21T. Этот сверхсовременный модуль используется для наведения бомб и ракет с лазерным наведением.

"Платеж был осуществлен в юанях. К ней был привлечен шанхайский филиал российского государственного банка ВТБ", — говорится в материале.

Кроме того, журналисты выяснили, что еще один китайский производитель деталей Morotack (Tianjin) Technology 1 февраля подписал контракт на поставку компании "Диапроектор" группы "БелОМО Холдинг" 200 единиц компонентов под названием "фланцы" на сумму 114 000 юаней.

"Эти компоненты считаются критически важными для современных систем наведения. В письме от 2 мая "БелОМО" также попросило компанию Morotack присылать по 100 единиц соответствующих компонентов ежемесячно. Записи, полученные "БелОМО", также содержат некоторые намеки на тесное сотрудничество между российскими и белорусскими оборонными подрядчиками", — говорится в статье.

Компания "Диапроектор" продает комплектующие белорусскому оборонному подрядчику "Пеленг", который поставляет российским военным танковые прицелы наводчика "Сосна-У" и находится под санкциями США и Великобритании.

Журналисты отметили, что, когда в феврале 2023 года "Диапроектор" заказывал у китайской компании PLS компоненты для производства "Сосна-У", то четко указал в заказе, что эти танковые прицелы далее передадут "Пеленгу" в рамках государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации.

Упомянутые в расследовании китайские компании не ответили на запросы журналистов Nikkei о комментариях.

Отметим, что Китай настаивает на том, что не оказывает военной поддержки россиянам, а китайское правительство отрицает оказание военной поддержки России в войне против Украины.

Напомним, 22 июля издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что Китай поставляет РФ чипы и электронику для военной техники на миллионы долларов.

23 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить вопросы мира.